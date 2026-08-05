Allemagne-La Russie intensifie les campagnes de désinformation avant les régionales-sources

Les campagnes de désinformation soutenues par la Russie s'intensifient en Allemagne à l'approche des élections régionales et ciblent souvent des adversaires politiques du parti d'extrême droite "Alternative pour l'Allemagne" (AfD), ont indiqué des sources au sein des services de sécurité allemands.

Selon les sondages, l'AfD, dont la dirigeante Alice Weidel a promis de rétablir les relations entre l'Allemagne et la Russie, est en passe de décrocher de précieux gains lors des élections qui auront lieu en septembre dans les Länder de Berlin, Saxe-Anhalt et Mecklembourg-Poméranie occidentale, avec la possibilité d'accéder au pouvoir en Saxe-Anhalt.

Les relations entre Berlin et Moscou sont en grande partie gelées en raison de la guerre menée par la Russie en Ukraine depuis début 2022.

Selon les sources interrogées par Reuters, les campagnes russes visent à polariser le climat politique et à discréditer l'Union chrétienne-démocrate (CDU), le parti conservateur au pouvoir, le Parti social-démocrate (SPD) avec lequel il forme une coalition, ainsi que les Verts et le Parti libéral-démocrate (FDP).

L'ambassade de Russie à Berlin n'a pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaires. Moscou, régulièrement accusé de campagnes de désinformation contre l'Occident, a toujours nié toute implication dans de telles initiatives.

Un porte-parole du ministère allemand de l'Intérieur a confirmé mercredi que le gouvernement surveillait la campagne en cours, baptisée "Matriochka" en référence aux traditionnelles poupées gigognes russes, mais qu'il ne prenait pas de mesures telles que la suppression de vidéos en ligne.

"Pour l'instant, cette campagne n'obtient pas une audience significative sur internet. Cela ne veut pas dire que nous pouvons baisser la garde. Il s'agit malgré tout d'une campagne de désinformation sérieuse", a déclaré le porte-parole.

Le chef du gouvernement du Mecklembourg-Poméranie-Occidentale a déclaré aux médias allemands que les autorités de sécurité du Land enquêtaient également sur des opérations de désinformation russes.

GLUCKSMANN ET PHILIPPE CIBLÉS EN FRANCE

Les quatre sources des services de sécurité, qui ont requis l'anonymat, ont déclaré que les autorités allemandes étaient convaincues que ces campagnes étaient orchestrées de manière centralisée depuis la Russie par l'intermédiaire de plusieurs sociétés.

Ces campagnes utilisent les réseaux sociaux pour diffuser des vidéos, principalement en anglais, portant les logos de médias réputés tels que la BBC et la chaîne allemande ARD. Elles contiennent de fausses accusations à l'encontre d'hommes politiques locaux, incluant des allégations de détournement de fonds ou encore de harcèlement et d'abus sexuels.

Le gouvernement allemand avait mis en garde contre une campagne de désinformation similaire orchestrée par la Russie avant les élections législatives fédérales de 2025. Plus récemment, la Russie a été accusée de chercher à influencer les élections en Moldavie et en Arménie.

"Cette offensive permanente menée par la Russie, approuvée et dirigée par l'État, est une réalité", a déclaré un porte-parole du ministère allemand des Affaires étrangères.

"Cela ne constitue pas un commentaire sur ce cas précis. Mais il est parfaitement clair que nous devons rester pleinement conscients de cette situation."

En France, le député européen et probable candidat à l'élection présidentielle Raphaël Glucksmann a annoncé mardi sur X avoir été visé par une opération russe de "déstabilisation de la campagne de 2027" au travers d'une fausse information impliquant sa compagne Léa Salamé, présentatrice du "20 heures" de France 2, ainsi que le cofondateur de Mediapart Edwy Plenel.

"Le Secrétariat Général de la Défense et de la Sécurité Nationale (SGDSN) m'a informé que j'étais la cible d'une attaque du groupe Storm1516, directement piloté par le GRU (les services secrets de l'armée russe)", a-t-il écrit.

Le même réseau avait déjà ciblé en juillet Édouard Philippe, candidat Horizons à l'élection présidentielle, avec des publications sur les réseaux sociaux contenant de fausses informations sur sa santé. L'entourage de l'ancien Premier ministre avait dénoncé une "rumeur totalement délirante" auprès de TF1, qui avait détecté les publications en cause.

(Reportage Markus Wacket et Miranda Murray, rédigé par Joe Bavier, version française Benjamin Mallet, édité par Sophie Louet)