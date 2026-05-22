Allemagne: La croissance du PIB confirmée à 0,3% au 1er trimestre

Une vue du centre de la vieille ville de Dresde
Le produit intérieur brut (PIB) de l'Allemagne a progressé comme prévu initialement au premier trimestre 2026, selon les données définitives publiées vendredi par l'Office fédéral de la statistique.
Le PIB de la première économie de la zone euro a augmenté de 0,3% au cours de la période allant de janvier à fin mars par rapport au trimestre précédent, en ligne avec la première estimation publiée fin avril.
L'économie allemande avait déjà enregistré une croissance de 0,3% au quatrième trimestre 2025.
(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)
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