information fournie par Reuters • 22/05/2026 à 08:20

Allemagne: La croissance du PIB confirmée à 0,3% au 1er trimestre

Une vue du centre de la vieille ville de Dresde

‌Le produit intérieur ​brut (PIB) de l'Allemagne a progressé comme prévu initialement ​au premier trimestre 2026, ​selon les ⁠données définitives publiées vendredi ‌par l'Office fédéral de la statistique.

Le ​PIB ‌de la première ⁠économie de la zone euro a augmenté ⁠de ‌0,3% au cours de ⁠la période ‌allant de janvier ⁠à fin mars par ⁠rapport ‌au trimestre précédent, en ​ligne ‌avec la première estimation publiée fin ​avril.

L'économie allemande avait déjà ⁠enregistré une croissance de 0,3% au quatrième trimestre 2025.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin ​Turpin)