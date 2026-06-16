Allemagne-La crise énergétique devrait freiner la reprise économique - RWI

L'économie allemande devrait connaître une croissance de 0,8% tant en 2026 qu'en 2027, l'activité industrielle résiliente ne compensant que partiellement le frein que représente la flambée des prix de l'énergie déclenchée par la guerre en Iran, a dit mardi l'institut économique allemand RWI.

Il revoit ainsi à la baisse ses prévisions de reprise, la hausse des cours du pétrole, des carburants et des transports touchant de plus en plus de secteurs de l'économie.

L'institut prévoit en outre une inflation des prix à la consommation de 3,1% en 2026 et de 2,9% en 2027.

"La flambée actuelle de l'inflation ne se limite pas aux carburants et à l'énergie (...) La hausse des coûts se répercute de plus en plus sur les chaînes de valeur et se fera sentir sur un nombre croissant de biens et de services", avertit Torsten Schmidt, chef économiste du RWI.

L'institut RWI souligne également que la consommation privée devrait rester faible car l'inflation persistante érode le pouvoir d'achat des ménages et prévoit une stagnation de l'économie allemande au deuxième trimestre 2026.

En revanche, il note que l'industrie s'est jusqu'à présent montrée plus robuste que prévu, avec une hausse de la production, des commandes et des exportations au premier trimestre.

Ce secteur important de l'économie allemande devrait continuer à bénéficier de la progression des exportations et de l'augmentation des investissements publics, même si les coûts énergétiques élevés pèseront à terme, ajoute le RWI.

(Reportage Maria Martinez, version française Diana Mandia, édité par Benoit Van Overstraeten)