information fournie par Boursorama avec AFP • 30/06/2026 à 15:26

Allemagne: l'inflation surprend à la baisse en juin, la BCE confortée

( AFP / RALF HIRSCHBERGER )

L'inflation en Allemagne a ralenti en juin plus fortement qu'attendu, notamment grâce au reflux des prix de l'énergie, renforçant les attentes selon lesquelles la Banque centrale européenne n'a plus besoin de relever ses taux.

Selon une première estimation de l'institut statistique Destatis, la hausse des prix en Allemagne s'est élevée en juin à 2,3% sur un an, contre 2,6% en mai.

Les analystes sondés par la plateforme Factset s'attendaient à ce que l'indicateur s'élève à 2,5%.

L'inflation dans la première économie européenne se rapproche ainsi de la cible des 2%, perdue de vue depuis le début de la guerre en Iran qui a fait flamber les prix de l'énergie depuis mars.

Leur hausse en Allemagne a ralenti à 3,4% en juin sur un an, contre 10,1% en avril.

"Avec l’apaisement au Proche-Orient, le choc inflationniste s’estompe également", résume Stephanie Schönwald de la banque KfW.

Mais "la situation dans le golfe Persique demeure fragile et le prix du gaz n’a pas suivi la forte baisse du prix du pétrole", précise-t-elle.

Le rabais fiscal sur le carburant pour les ménages, mis en place par Berlin début mai au coeur de la crise, a par ailleurs pris fin mardi.

La hausse des prix des marchandises a par ailleurs été plus contenue, à 1,7% contre 2,2% en mai.

L'inflation dans les services reste un souci, s'étant maintenue à un niveau plus élevé, à 3,1%, comme en mai.

L'indice harmonisé des prix, scruté par la Banque Centrale Européenne pour sa politique de taux, a également ralenti à 2,4% en juin, contre 2,7% en mai.

En France, l'inflation est passée sous la barre des 2% en juin, et a aussi ralenti en Italie, selon des données publiées mardi.

Cela devrait rassurer l'institution de Francfort, qui a relevé ses taux en juin pour la première fois depuis près de 3 ans face au choc énergétique, sans laisser entendre depuis qu'un nouveau tour de vis monétaire était envisagé.