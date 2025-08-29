Allemagne: L'inflation IPCH accélère plus que prévu sur un an en août

Boutique de location de mode Kleiderei à Berlin

L'inflation allemande calculée selon les normes européennes (IPCH) a augmenté plus que prévu sur un an en août, à 2,1%, montrent les données préliminaires publiées jeudi par l'Office fédéral de la statistique.

Les analystes interrogés par Reuters anticipaient une hausse à +2,0% en août après +1,8% en juillet.

Sur un mois, l'inflation IPCH a ralenti à +0,1% en août, alors que les analystes tablaient sur une stabilité après une hausse de +0,4% en juillet.

Ces données précèdent la publication mardi de l'inflation dans la zone euro qui, selon les économistes interrogés par Reuters, devrait rester stable à 2,0% en août.

La Banque centrale européenne (BCE) a maintenu son taux directeur à 2% lors de sa dernière réunion et devrait en faire de même le mois prochain, avant que les discussions sur de nouvelles baisses ne reprennent probablement à l'automne, en particulier si l'économie s'affaiblit sous l'effet des droits de douane américains, ont indiqué des sources à Reuters.

L'inflation sous-jacente en Allemagne, qui exclut les prix volatils de l'alimentation et de l'énergie, est restée inchangée à 2,7% en août.

(Rédigé par Mara Vîlcu, avec Rachel More et Miranda Murray, édité par Kate Entringer)