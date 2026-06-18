Allemagne-L'Ifo abaisse sa prévision de croissance pour 2027 en raison de l'inflation

L'institut allemand d'études économiques Ifo a revu à la baisse jeudi ses prévisions de croissance économique pour l'année prochaine, en raison d'une inflation qui devrait rester élevée malgré l'accord visant à mettre fin au conflit en Iran.

La principale économie de la zone euro devrait ainsi connaître une croissance de 0,8% en 2027, contre une estimation de 1,2% publiée en mars dernier.

L'Ifo maintient toutefois inchangée sa prévision de croissance de 0,8% pour cette année, citant l'impact favorable d'une politique budgétaire expansionniste et de l'augmentation des dépenses consacrées aux infrastructures, aux politiques climatiques et à la défense.

La reprise économique amorcée l'année dernière s'interrompra au deuxième trimestre en raison de la flambée des prix de l'énergie provoquée par la guerre au Moyen-Orient, a déclaré Timo Wollmershaeuser, chef économiste de l'Ifo.

Selon l'institut, les dépenses supplémentaires devraient stimuler l'économie de 0,5 point de pourcentage cette année et l'année prochaine, tandis que la crise énergétique devrait la freiner de 0,4 point.

"À partir du troisième trimestre 2026, la reprise devrait reprendre et s'accélérer vers la fin de l'année, à condition que le conflit au Moyen-Orient s'apaise effectivement", dit l'Ifo.

L'institut part du principe que le conflit au Moyen-Orient sera résolu dans les prochaines semaines et que les prix de l'énergie baisseront progressivement, mais il met toutefois en garde contre le fait que ces prévisions comportent des "risques baissiers considérables" si le conflit venait à s'intensifier à nouveau.

L'inflation allemande devrait atteindre 2,9% cette année, puis s'atténuer légèrement pour s'établir à 2,7% en 2027, un chiffre supérieur aux prévisions précédentes.

Les prévisions de l'Ifo sont globalement conformes à celles des quatre autres principaux instituts économiques du pays, qui tablent sur une croissance de l'économie allemande comprise entre 0,5% et 0,9% cette année et entre 0,8% et 1,0% en 2007.

(Reportage Maria Martinez et Miranda Murray ; version française Diana Mandia ; édité par Benoit Van Overstraeten)