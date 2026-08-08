Allemagne-Des drones repérés au-dessus d'une base militaire deux jours l'incident de Leipzig

par Rene Wagner

Deux drones ont été repérés jeudi soir au-dessus d'une base militaire dans l'ouest de l'Allemagne, deux jours après la découverte d'un drone chargé d'explosifs près d'une piste de l'aéroport de Leipzig/Halle, dans l'est du pays, ont dit samedi les autorités.

Un porte-parole des forces armées allemandes a précisé que les drones avaient été repérés vers 22 heures (20h00 GMT) jeudi sur la base de Mechernich, en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, à environ 35 kilomètres de la frontière belge.

La police militaire a été déployée dès que l'observation a été confirmée et l'affaire a été transmise à la police de la ville voisine d’Euskirchen. Le porte-parole a indiqué que la police menait l'enquête, sans donner plus de détails.

Selon les médias allemands, le site de la Bundeswehr à Mechernich abrite un entrepôt souterrain hautement sécurisé destiné au stockage de matériel et de pièces de rechange pour les équipements militaires, tout en servant de base au personnel chargé de la maintenance des systèmes de défense aérienne américains Patriot.

Le drone à l'aéroport de Leipzig/Halle, plaque tournante du fret civil et de la logistique de l'Otan, se trouvait à proximité d'un avion-cargo ukrainien de la compagnie Antonov Airlines, chargé de munitions, dans une zone de fret à accès restreint, selon des médias allemands.

Cet incident a ravivé les inquiétudes concernant la pénétration de drones dans l’espace aérien de l'Otan et a ravivé le débat sur la capacité des membres stratégiques de l'alliance militaire, tels que l’Allemagne, à faire face à ces nouvelles menaces pour la sécurité.

Les responsables du gouvernement allemand n'ont publiquement accusé aucun pays étranger d’être à l'origine de cet incident, mais certains parlementaires ont pointé du doigt la Russie, qui mène depuis quatre ans et demi une guerre contre l’Ukraine.

L'ambassade de Russie à Berlin a qualifié vendredi de "provocation montée de toutes pièces" la découverte d'un drone explosif à l'aéroport de Leipzig-Halle.

(Rene Wagner, Version française Benoit Van Overstraeten)