Allemagne: croissance au dernier trimestre 2025 confirmée à 0,3%

( AFP / NICOLAS TUCAT )

L'Allemagne a connu une légère accélération de son activité au dernier trimestre 2025, selon des chiffres définitifs publiés mercredi, le gouvernement espérant une reprise plus forte en 2026.

Entre octobre et décembre, le produit intérieur brut (PIB) allemand a progressé de 0,3%, selon l'institut Destatis. Sur l'ensemble de l'année 2025, il a augmenté de 0,2%, après deux années consécutives de récession.

"Cela signifie que l'année conjoncturelle 2025 s'est achevée sur une note positive", a déclaré Ruth Brand, présidente de l'institut de statistiques.

Cette hausse de l'activité au dernier trimestre a été tirée par les dépenses de consommation ds ménages et des administrations publiques.

Le commerce extérieur, pilier de l'économie allemande exportatrice, est toutefois resté très affaibli, avec des exportations de biens et de services en recul de 0,6% sur un an.

Berlin espère une progression de l'activité plus forte en 2026, le gouvernement tablant sur une croissance de 1 %, portée par des centaines de milliards d'euros d'investissements publics pour la défense et les infrastructures.

Mais l'économie du pays reste pénalisée par la baisse de la demande mondiale, la concurrence asiatique et, depuis l'an dernier, la hausse des droits de douane aux États-Unis, partenaire commercial clé.

Les surcapacités dans l'industrie devraient freiner la reprise au premier trimestre 2026, a prévenu mi-février la Bundesbank, la Banque fédérale d'Allemagne, qui anticipe une activité plus dynamique à partir du printemps, grâce aux impulsions budgétaires.

Le ton est moins optimiste du côté des entreprises: l'économie allemande "ne décollera pas" en 2026, a estimé au début du mois la Chambre allemande de commerce et d'industrie sur la base d'une large enquête tous secteurs confondus.

L'indicateur du climat de la consommation, en légère baisse de 0,5 point pour mars sur un mois, à -24,7 points, témoigne de l'incertitude des consommateurs allemands, d'après les derniers chiffres de l'Institut GfK publiés mercredi.

"Il existe toujours une tendance à économiser les revenus en hausse plutôt qu'à être consommés par prudence", a expliqué Rolf Bürkl, expert de l'institut.

Destatis a également fait état mercredi d'une stabilité du déficit public allemand rapporté au PIB, celui-ci étant resté inchangé à 2,7 % du PIB en 2025.