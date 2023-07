Allemagne : choisi en grande pompe par la Chine pour ses nouvelles "routes de la soie", le port de Duisbourg craint pour son avenir

Menaces contre Taïwan, Guerre en Ukraine, persécutions des Ouïghours... Les raisons du refroidissement des relations entre Pékin et Berlin sont nombreuses.

C'est désormais le doute qui règne dans le port allemand de Duisbourg, une fois passée l'euphorie d'être devenu une étape-clef des nouvelles "routes de la soie" reliant la Chine et l'Europe. Le changement d'ambiance dans la cité industrielle de la Ruhr, premier port fluvial d'Europe, dans le nord-ouest du pays, est à l'image du rafraichissement des relations entre l'Allemagne et la Chine, après des années d'idylle commerciale.

En 2014, la visite du président chinois Xi Jinping à Duisbourg consacrait la place stratégique de cette ville de 500.000 habitants dans le développement par Pékin de "nouvelles routes de la soie", colossal projet d'investissements dans les infrastructures reliant l'Asie à l'Europe.

"Il y a eu une sorte de 'hype' chinoise après la visite (de Xi Jinping)", se souvient Markus Teuber, chargé des relations avec la Chine au port de Duisbourg -la seule ville allemande à disposer d'une telle fonction. Grâce à sa ligne ferroviaire parmi les plus longues au monde la reliant depuis 2011 à Chongqing, mégalopole de plus de 30 millions d'habitants au cœur de la Chine, Duisbourg était le relais des ambitions de Pékin. Mais "la situation politique mondiale est différente et ne sera jamais plus la même qu'il y a trois ou quatre ans" , reconnaît Markus Teuber.

Les menaces chinoises visant Taïwan, les accusations de persécutions contre les Ouïghours, l'absence de condamnation par Pékin de l'invasion russe de l'Ukraine ont creusé le fossé avec Berlin.

Conscient de sa dépendance économique à la Chine, son premier partenaire commercial, l'Allemagne tente de diversifier ses partenaires, une tâche de longue haleine.

À Duisbourg, un projet controversé de rapprochement avec le géant chinois des télécoms Huawei a pris fin avec l'expiration, en fin d'année dernière, d'un protocole d'accord signé en 2017 avec l'autorité du port. Rien de concret n'était sorti de ce partenariat portant sur la "ville intelligente" qui s'est terminé pour des raisons plus "techniques" que "politiques" , assure à l' AFP Markus Teuber.

Des relations détériorées

Autre tournant emblématique, le groupe maritime chinois Cosco a cédé l'été dernier sa participation dans un projet majeur de nouveau terminal portuaire à Duisbourg. Cosco a transféré ses parts à l'opérateur portuaire de Duisburg, le groupe duisport, qui assure là encore que la transaction n'avait "pas d'arrière-plan politique".

Malgré la détérioration du climat, une trentaine de trains de marchandises empruntent encore chaque semaine la voie ferrée entre Duisbourg et la Chine, un voyage d'environ 15 jours, plus rapide que la voie maritime. Ce chiffre est inférieur aux 60 à 70 trains par semaine enregistrés pendant la pandémie, lorsque les fermetures de ports ont fait grimper le trafic ferroviaire, mais il est à peu près équivalent au niveau d'avant la pandémie.

La ville reste ouverte aux échanges commerciaux avec la Chine, insiste Markus Teuber qui note que les représentants de l'économie chinoise ont fait leur retour dans la métropole de la Ruhr après la longue interruption liée à la crise sanitaire.

Les quelque 200.000 conteneurs qui voyagent chaque année à destination et en provenance de Chine ne représentent qu'une petite fraction des quatre millions de conteneurs traités chaque année par le port de Duisbourg, insistent toutefois les responsables locaux. Une réponse à ceux qui jugent que la ville a trop misé sur son puissant partenaire . C'était "assurément" une erreur , critique Sven Benentreu, vice-président de la section locale du parti libéral FDP, proche des milieux d'affaire. "Les risques étaient déjà prévisibles il y a plusieurs années", assure-t-il.

Si l'Allemagne et l'UE s'efforcent de ne pas se laisser entraîner dans le face à face tendu entre la Chine et les États-Unis, "aux yeux de la Chine, ils sont davantage perçus comme des alliés des États-Unis", estime Carsten Brzeski, économiste chez ING.

"Que ce soit conscient ou inconscient, il y aura plus de réticence à acheter du 'made in Germany'" de la part des consommateurs chinois, prédit-il. Au premier trimestre 2023, les exportations allemandes vers la Chine ont chuté de 12% par rapport à la même période un an plus tôt.