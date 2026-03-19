Alibaba déterminé dans l'IA, malgré une chute de son bénéfice net

( AFP / HECTOR RETAMAL )

Le géant chinois de l'internet Alibaba s'est félicité jeudi d'une "forte dynamique" de ses revenus dans l'intelligence artificielle (IA), tout en annonçant une chute de 66% de son bénéfice net trimestriel sur un an.

Le groupe gère certaines des plus grandes plateformes de commerce en ligne de Chine, dont Taobao. Mais ses profits sont rognés par une guerre des prix entre les entreprises et par des dépenses des ménages plus modérées qu'auparavant.

Alibaba ambitionne par ailleurs de devenir un acteur majeur dans l'IA. Le groupe injecte dans ce secteur des dizaines de milliards d'euros, mais ses actionnaires attendent désormais des retours sur investissement.

"L'IA est, et continuera d'être, l'un de nos principaux moteurs de croissance", a assuré jeudi Eddie Wu, directeur général d'Alibaba.

Il a souligné que le chiffre d'affaires du Cloud Intelligence Group, qui réunit les activités de l'entreprise dans l'informatique dématérialisée (cloud) et l'IA, avait bondi au quatrième trimestre de 36% sur un an.

Au cours de ce dernier trimestre de 2025, le bénéfice net d'Alibaba a plongé de 66% pour s'établir à 15,6 milliards de yuans (1,97 milliard d'euros), principalement en raison d'une "diminution des revenus d'exploitation", a précisé l'entreprise dans un communiqué.

Le chiffre d'affaires total au quatrième trimestre a atteint 284,8 milliards de yuans (36 milliards d'euros), un montant inférieur à la prévision d'économistes interrogés par l'agence Bloomberg.

Les géants de la tech chinoise, dont Alibaba, sont engagés dans une course à la conception d'agents d'IA.

Ces outils sont capables d'effectuer des tâches concrètes comme l'envoi d'e-mails ou la réservation de vols. Ils sont présentés comme la prochaine grande étape du développement de l'IA, après les générateurs de texte (comme ChatGPT) et d'images.

Alibaba a dévoilé cette semaine un agent d'IA pour les entreprises, nommé Wukong, actuellement en phase de test.

Cette annonce fait suite à l'engouement surprise en Chine pour OpenClaw, un agent d'IA qui fascine les programmeurs du monde entier malgré des préoccupations en matière de cybersécurité.

Les modèles d'IA "Qwen" d'Alibaba sont très prisés par les programmeurs et Eddie Wu a indiqué jeudi que l'interface grand public de Qwen avait dépassé les 300 millions d'utilisateurs actifs mensuels.