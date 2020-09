Alexis Corbière : « On pourrait aussi évoquer le séparatisme des riches »

Camp politique en déroute cherche nouveau souffle électoral. Bientôt l'heure de la campagne présidentielle ; à gauche, on s'observe, on se cherche, on se jauge, persuadés que l'actualité joue pour son camp - en dépit des échecs électoraux successifs. Si tout le monde semble à peu près s'entendre sur le principe d'une alliance des partis de gauche et écologistes, personne ne semble s'accorder sur le nom à inscrire en haut de l'affiche... La très probable candidature de Jean-Luc Mélenchon, qui pourrait intervenir au mois d'octobre, devrait calmer les ambitions dans son propre camp. Elle pourrait aussi marquer le début d'une périlleuse précampagne à gauche, ponctuée, comme il se doit, de mots d'amour et de noms d'oiseaux. Aujourd'hui, La France insoumise cherche à faire passer un message simple à la gauche : elle pèse toujours. Alexis Corbière, député Insoumis et porte-parole de Jean-Luc Mélenchon s'en explique.

Le Point : Un sondage récent démontre que 87 % des électeurs de Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle de 2017 considèrent que « les peines ne sont pas assez sévères » pour « les agressions physiques contre les personnes ». Ce chiffre vous étonne-t-il ?

Alexis Corbière : Tout le monde sait que la police n'a pas les moyens de travailler, pas plus que la justice. Comment accepter que les prisons soient devenues des lieux d'endurcissement, voire

... Lire la suite sur LePoint.fr