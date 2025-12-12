 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Alerte au tsunami au Japon après un séisme de magnitude 6,7 dans le nord-est
information fournie par Reuters 12/12/2025 à 04:04

Un séisme de magnitude 6,7 a secoué vendredi le nord-est du Japon, a déclaré l'agence météorologique nationale, émettant une alerte au tsunami.

Cette secousse, survenue à 11h44 (02h44 GMT), intervient plusieurs jours après un séisme de magnitude 7,5 dans la même région.

(Kantaro Komiya; version française Jean Terzian)

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le président ukrainien Volodymyr Zelensky lors d'une conférence de presse à Ankara, le 19 novembre 2025 ( AFP / Ozan KOSE )
    Zelensky, un chef de guerre sous pression
    information fournie par AFP 12.12.2025 04:05 

    La Russie pensait se débarrasser de Volodymyr Zelensky en quelques jours en envahissant l'Ukraine en février 2022. Mais le président ukrainien a tenu, devenant le symbole de la résistance inattendue d'un pays face à un puissant ennemi. Novice en politique lors ... Lire la suite

  • Donald Trump reçoit Volodymyr Zelensky à la Maison Blanche le 28 février 2025 ( AFP / SAUL LOEB )
    Pourparlers sur l'Ukraine: Trump "extrêmement frustré" par Kiev et Moscou
    information fournie par AFP 12.12.2025 03:00 

    Le président américain Donald Trump a fait part jeudi de son exaspération face à l'absence de résultat des pourparlers pour mettre fin à la guerre en Ukraine, Washington sommant Kiev d'accepter des concessions territoriales qui pourraient comprendre une zone démilitarisée. ... Lire la suite

  • Des policiers montenegrins escortent le magnat des cryptomonnaies sud-coréen Do Kwon à la sortie d'un trubunal, le 23 mars 2024 ( AFP / SAVO PRELEVIC )
    Cryptomonnaies: 15 ans de prison pour Do Kwon, à l'origine d'une faillite monumentale
    information fournie par AFP 12.12.2025 01:23 

    Entrepreneur à succès devenu paria de la finance, le magnat sud-coréen des cryptomonnaies Do Kwon, à l'origine d'une faillite frauduleuse de plus de 40 milliards de dollars en 2022, a été condamné jeudi à 15 ans de prison à New York. Agé de 34 ans, l'ancien cofondateur ... Lire la suite

  • Un manifestant vénézuélien tient une bougie lors d'une veillée contre le président vénézuélien Nicolas Maduro, à Bogota, en Colombie, le 3 décembre 2025 ( AFP / Luis ACOSTA )
    Washington attise la crise avec le Venezuela
    information fournie par AFP 12.12.2025 01:07 

    Les Etats-Unis se sont efforcés jeudi d'exercer une pression maximale sur le Venezuela et son dirigeant Nicolas Maduro, accusé de narcotrafic, au lendemain de la saisie spectaculaire d'un pétrolier au large des côtes de ce pays, qui sera amené vers un port américain. ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank