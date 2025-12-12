Alerte au tsunami au Japon après un séisme de magnitude 6,7 dans le nord-est

Un séisme de magnitude 6,7 a secoué vendredi le nord-est du Japon, a déclaré l'agence météorologique nationale, émettant une alerte au tsunami.

Cette secousse, survenue à 11h44 (02h44 GMT), intervient plusieurs jours après un séisme de magnitude 7,5 dans la même région.

(Kantaro Komiya; version française Jean Terzian)