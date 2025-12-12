Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Alerte au tsunami au Japon après un séisme de magnitude 6,7 dans le nord-est
information fournie par Reuters•12/12/2025 à 04:04
Un séisme de magnitude
6,7 a secoué vendredi le nord-est du Japon, a déclaré l'agence
météorologique nationale, émettant une alerte au tsunami.
Cette secousse, survenue à 11h44 (02h44 GMT), intervient
plusieurs jours après un séisme de magnitude 7,5 dans la même
région.
