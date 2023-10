Alcool, tabac… Jusqu’où réglementer leur consommation ?

Si nous vous disons que la Turquie est la championne de ce classement, suivie par la Norvège et la Lituanie, saurez-vous en deviner la thématique ? Pas facile ! Il s'agit de l'indicateur des États les plus « moralisateurs », établi par le réseau de think tank Epicenter, en partenariat en France avec l'institut libéral Molinari, et publié en exclusivité par Le Point .

Pour cette cinquième édition, les pays de l'Union européenne et limitrophes ont été classés en fonction des politiques – réglementations ou fiscalité – qui visent à dissuader la consommation de tabac, de cigarette électronique, d'alcool, ainsi que d'aliments et de boissons sucrés. Parmi les États les plus interventionnistes, nous retrouvons donc la Turquie, la Norvège et la Lituanie sur le podium, suivis de la Finlande (4e) et de la Hongrie (5e), tandis que les moins « moralisateurs » sont l'Allemagne (30e), la République tchèque (29e), l'Italie (28e), l'Espagne et le Luxembourg (26es).

La France, « moyennement moralisatrice »

Et la France alors ? En 13e position, le pays fait partie des pays « moyennement moralisateurs ». Dans les premières éditions, l'Hexagone faisait pourtant partie des pays qui tapaient le plus sur ces « vices ». « Mais, avec le temps, elle apparaît de moins en moins moralisatrice, en raison d'une relative stabilité du cadre réglementaire et de la montée en puissance des législations moralisatrices chez ses

