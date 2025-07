Aitana Bonmatí, la liberté guidant la Roja

Incertaine pour cet Euro après avoir contracté une méningite, Aitana Bonmati s'est une nouvelle fois muée en héroïne pour le peuple espagnol. Faisant lever les foules de Zurich à Madrid, la milieu de terrain catalane a une nouvelle fois montré le chemin du succès à l'Espagne en inscrivant le seul but de cette demi-finale face à l'Allemagne.

Il est des joueuses qui marquent l’histoire, qui transmettent l’amour du football aux plus jeunes, qui font de leur carrière un récital sans oublier de donner de la voix aux causes qui dépassent le ballon rond, Aitana Bonmatí fait parti de cette caste-là. Dans un stade du Letzigrund voué à la cause allemande et prêt à exulter, la milieu de terrain espagnole a une nouvelle fois fait parler son talent dans la surface adverse. Alors que la Mannschaft et la Roja n’étaient pas parvenues à se départager dans le temps réglementaire, les minutes s’écoulaient dangereusement en prolongation, promettant une nouvelle séance de tirs au but, spécialité des Allemandes déjà tombeuses des Françaises au tour précédent après un exercice rondement mené. Mais c’est là, à la 113 e minute de jeu, que la joueuse de Sant Pere de Ribes a surgi pour faire basculer le destin de la Roja (1-0).

⏲️BUUUUUUT !…

Par Léna Bernard, à Zurich pour SOFOOT.com