Aitana Bonmati : « Au football, les meilleurs ne gagnent pas toujours »

Et à la fin, ce sont les Anglaises qui gagnent.

18 buts en six rencontres, le meilleur milieu du monde et de la possession en veux-tu en voilà : l’Espagne avait tout pour remporter son premier Euro en ce mois de juillet . Du moins, sur le papier. Aitana Bonmati et ses coéquipières ont échoué, face à des Anglaises spécialistes du dos rond et des scénarios imprévus. Une défaite cruelle aux tirobs qui n’a pas manqué de faire réagir la capitaine espagnole à la fin de la rencontre.…

RFP pour SOFOOT.com