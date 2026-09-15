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Airbus n'anticipe aucun ralentissement de la demande malgré les difficultés géopolitiques
information fournie par Reuters 15/09/2026 à 08:28
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Eurosatory, salon international terrestre et aérien de la défense et de la sécurité à Villepinte

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par Julie Zhu

Airbus n’a constaté aucun ralentissement de ‌la demande d’avions ni des livraisons lié à des difficultés géopolitiques ou à la chaîne d’approvisionnement, a déclaré mardi Anand ​Stanley, son président pour la région Asie-Pacifique.

"Nous continuons d’observer une forte demande", a-il-expliqué, lors d’une conférence de presse à Hong Kong consacrée aux prévisions de marché pour la période 2026-2045, axées sur la région Asie-Pacifique.

"De plus, nous continuons d'observer une forte volonté de ​réceptionner des livraisons et une forte augmentation des livraisons dans tous les domaines, et ce n'est pas seulement en Asie-Pacifique, mais nous constatons également que nous continuons ​à effectuer nos livraisons au Moyen-Orient", a ajouté le président.

Les livraisons ⁠d'Airbus ont augmenté de 9% depuis le début de l'année par rapport à la même période en 2025, a-t-il ‌précisé.

Le constructeur aéronautique européen a prévu qu’environ 42.000 nouveaux avions seront nécessaires à l’échelle mondiale au cours des 20 prochaines années, et qu’environ 45% d’entre eux seront livrés à la région Asie-Pacifique, en ​pleine croissance.

François Cabaret, responsable des prévisions de ‌marché mondiales chez Airbus, a déclaré lors de cet événement que les compagnies aériennes chinoises ⁠devaient rattraper un retard considérable dans le renouvellement de leurs flottes.

Avant la pandémie de COVID-19, ces compagnies aériennes recevaient environ 400 livraisons par an, mais le nombre total de celles provenant d’Airbus, de Boeing et du constructeur aéronautique chinois COMAC est ⁠depuis tombé à moins de ‌la moitié de ce chiffre, d'après Anand Stanley.

Les données d’Airbus montrent que la Chine, son premier marché ⁠pour les avions commerciaux, aura besoin de 8.830 nouveaux avions de ligne au cours des 20 prochaines années, l’Inde de ‌3.480, et le reste de la région de 6.880.

Ces prévisions mettent en évidence des écarts de croissance ⁠au sein de l'Asie, où le trafic global devrait augmenter de 5,1% par an au cours ⁠des 20 prochaines années.

Le marché ‌du transport aérien indien est celui qui connaît la croissance la plus rapide au monde. Airbus a revu à la hausse ​ses prévisions de croissance du trafic intérieur, passant de 8,9% ‌à 9,3%, tandis qu'il a revu à la baisse celles de la Chine, de 5,4% à 4,7%.

François Cabaret a déclaré que la révision concernant ce dernier ​pays reflétait des facteurs macroéconomiques plutôt qu’une surcapacité structurelle.

Il a expliqué que l’urbanisation mondiale s’orientait de plus en plus vers des villes plus petites et secondaires, avec l’émergence prévue d’environ 600 nouvelles villes de petite et moyenne taille au cours ⁠des 20 prochaines années, chacune générant une demande en infrastructures aéroportuaires et en nouvelles liaisons.

Le modèle A220 d’Airbus, un avion à fuselage étroit de plus petite taille, avait déjà permis la création de plus de 400 nouvelles liaisons dans le monde et pourrait débloquer 800 paires de villes supplémentaires en Asie-Pacifique, tandis que l’A321XLR pourrait ouvrir plus de 2.200 nouvelles liaisons potentielles dans la région en offrant l’autonomie d’un gros-porteur dans un avion à couloir unique, a déclaré Anand Stanley.

(Julie Zhu; Version ​française Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)

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