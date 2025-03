Air France-KLM s'envole en bourse après des résultats financiers contrastés

( AFP / PASCAL PAVANI )

Le groupe aérien Air France-KLM a souffert de facteurs extérieurs en 2024, voyant son bénéfice divisé par trois malgré une hausse de son activité, mais les résultats de son quatrième trimestre rassurent et font s'envoler son titre à la Bourse de Paris.

A la Bourse de Paris, l'action du groupe s'envolait de 23,55% à 11,30 euros peu après 14H00 dans un marché en baisse de 0,67%.

"Air France-KLM vient de publier ses résultats du quatrième trimestre 2024, avec un résultat d'exploitation largement supérieur aux attentes à 396 millions d'euros sur un chiffre d'affaires de 7,88 milliards d'euros" sur les trois derniers mois de l'année, soulignent les analystes d'Oddo BHF.

En dépit de ce dernier trimestre largement dans le vert et d'une baisse globale de sa facture de carburant, le groupe aérien n'a dégagé un bénéfice net que de 317 millions d'euros sur l'ensemble de l'année 2024, contre 934 millions un an plus tôt, a-t-il précisé jeudi dans un communiqué.

L'ensemble franco-néerlandais a réalisé un chiffre d'affaires de 31,5 milliards d'euros, en hausse de 4,8% sur un an, comparable à celui d'IAG (British Airways, Iberia, Vueling).

Mais ce dernier a empoché un bénéfice huit fois plus élevé, à 2,7 milliards d'euros, avait-il révélé vendredi dernier. De son côté, le groupe Lufthansa a annoncé jeudi un bénéfice net de 1,38 milliard d'euros, en chute de 18% sur un an.

La progression de l'activité d'Air France-KLM est en ligne avec celle du nombre de passagers de ses compagnies (Air France, KLM et Transavia), en croissance de 4,7% à 98 millions de voyageurs, encore inférieur toutefois aux niveaux d'avant la crise sanitaire puisqu'en 2019 ils étaient 104,2 millions.

Les capacités du groupe en nombre de sièges proposés à ses clients ont crû de 3,6% l'année dernière, aboutissant à un coefficient de remplissage des avions de 87,8%, en hausse de 0,5 point, tout comme ses recettes unitaires.

Mais l'entreprise a continué à subir une forte hausse de ses coûts, de 3,2% sur l'année, alors qu'elle avait déjà révisé de 2 à 3% son objectif annuel en novembre.

Le phénomène a en particulier touché KLM, dont les frais de personnel et les charges d'exploitation ont connu une croissance à deux chiffres.

Début octobre, la compagnie néerlandaise avait annoncé une série de mesures pour améliorer son bénéfice opérationnel d'environ 450 millions d'euros à court terme.

- Transavia dans le vert -

La marge opérationnelle du groupe s'est effritée de 0,6 point sur un an, à 5,1%, mais Air France-KLM a persisté jeudi à prévoir 8% sur la période 2026-2028.

Pour 2025, la société vise notamment une hausse des capacités en sièges de 4 à 5% sur un an, aidée en particulier par sa "low-cost" Transavia, "une augmentation de quelques points de plus que ce que nous avions prévu", saluent les analystes d'Oddo BHF.

Toujours en expansion, Transavia a dégagé de justesse en 2024 son premier bénéfice opérationnel depuis le Covid-19, à 3 millions d'euros.

L'ensemble franco-néerlandais, qui a marqué les 20 ans de sa création, a dû faire face l'année dernière à "des défis à la fois opérationnels et externes", a expliqué son directeur général Benjamin Smith.

Parmi ceux-ci figurent des difficultés d'exploitation en début d'année qui ont empêché de réaliser certains vols et ont contraint l'entreprise à dédommager ses clients, amputant le bénéfice de 300 millions d'euros.

Les Jeux olympiques de Paris ont quant à eux pesé à hauteur de 250 millions, soit 200 de manque à gagner, déjà annoncés par Air France-KLM qui avait identifié une stratégie "d'évitement" de la capitale française par une partie de sa clientèle l'été dernier, et 50 millions de coûts induits.

Le groupe, deux fois restructuré pendant la crise du Covid-19 qui lui avait fait perdre plus de 10 milliards d'euros, s'est félicité d'avoir maintenu en 2024 son ratio de dette nette sur excédent brut d'exploitation à 1,7, un chiffre scruté de près par les investisseurs car il traduit la capacité d'une entreprise à rembourser ses créanciers.

Mais en valeur absolue, la dette nette a bondi de 2,3 milliards d'euros sur un an à 7,3 milliards, conséquence des investissements d'Air France-KLM dans des avions de nouvelle génération moins émetteurs de CO2, tels que les A320neo d'Airbus.