Air France-KLM finalise l'acquisition de 19,9% de la compagnie scandinave SAS

Air France-KLM a annoncé mercredi la finalisation de l'acquisition de 19,9% du capital de la compagnie aérienne scandinave en difficulté SAS, un investissement de 144,5 millions de dollars pour le groupe franco-néerlandais.

( Ritzau Scanpix / LISELOTTE SABROE )

Annoncée en octobre, l'opération a obtenu les autorisations règlementaires en Europe et aux Etats-Unis et prendra effet le 1er septembre.

"Nous sommes heureux d'avoir finalisé cette opération stratégique avec SAS et de renforcer ainsi notre présence sur les marchés scandinaves", a déclaré Benjamin Smith, directeur général d'Air France-KLM, cité dans un communiqué.

Air France-KLM est associé pour cette opération, dans le cadre d'un consortium, aux fonds d'investissement Castlelake et Lind Invest et à l'Etat danois. Ils détiennent désormais ensemble 86,4% du capital de SAS, pour un investissement global de 1,2 milliard de dollars.

Air France-KLM pourrait "augmenter sa participation de manière à devenir un actionnaire de contrôle après un minimum de deux ans", sous réserves notamment de certaines conditions règlementaires et de performances financières", précise le groupe dans son communiqué.

Air France-KLM et SAS ont parallèlement signé des accords de partage de codes et de commercialisation croisée "pour connecter leurs hubs et leurs réseaux".

Fondée en 1946, SAS va également quitter Star Alliance - autour de Lufthansa en Europe - pour rejoindre le 1er septembre l'alliance de compagnies aériennes concurrente SkyTeam, qui compte désormais, avec Air France, KLM, China Airlines, Delta Air Lines ou Aeromexico, une vingtaine de membres.