Agriculture: les coopératives Terres du Sud et Vivadour veulent fusionner

Un élevage de canard à Mugron. (illustration) ( AFP / GAIZKA IROZ )

Les coopératives agricoles Terres du Sud (Lot-et-Garonne et Dordogne), et Vivadour (Gers), spécialisées notamment dans la production végétale et l'élevage de canards gras, ont annoncé un projet de fusion, soumis à autorisation, qui formerait un groupe d'environ un milliard d'euros de chiffre d'affaires.

Les représentants du personnel des deux groupes ont été informés jeudi de la décision des deux conseils d'administration d'étudier un "rapprochement" entre les coopératives, "qui prendrait la forme d'une fusion", a écrit Vivadour dans un communiqué.

"Ce rapprochement sera soumis à l'autorisation préalable de l'Autorité de la concurrence, à la consultation des représentants du personnel et à l'approbation des associés-coopérateurs, qui pourraient être appelés à se prononcer en Assemblée générale extraordinaire fin 2025", fait valoir la coopérative.

Terre du Sud, groupe basé à Clairac (Lot-et-Garonne), compte 1.400 salariés et affiche 650 millions d'euros de chiffre d'affaires, dont 46% correspondant à la filière végétale et 14% à l'élevage de palmipèdes (2 millions de canards produits).

Vivadour, établi à Riscle (Gers), dénombre pour sa part 630 salariés et génère 540 millions d'euros de chiffres d'affaires - la moitié dans le végétal et 34% dans l'animal et l'agro-alimentaire (1,15 million de palmipèdes).

Le Sud-Ouest compte plusieurs grandes coopératives agricoles intégrées dont les activités vont de la production de céréales destinées à nourrir les canards jusqu'au foie gras.

La semaine dernière, les coopératives Euralis et Maïsadour ont annoncé un projet de fusion de l'ensemble de leurs activités, après avoir renoncé en 2023 à s'unir dans le foie gras face à une enquête de l'Autorité de la concurrence.

Cet autre rapprochement donnerait naissance à un "géant vert" d'environ 9.000 employés et trois milliards d'euros de chiffre d'affaires. Euralis et Maïsadour représentent aujourd'hui à eux deux 40% de la production de foie gras en France.