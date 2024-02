Agriculteurs : pourquoi la Confédération paysanne continue d’appeler aux blocages

« Rien de ce qu'a annoncé le gouvernement ne permet de résoudre de façon concrète et structurelle la question du revenu. C'est pourtant la revendication principale », pointe d'entrée de jeu Thomas Gibert, secrétaire national de la Confédération paysanne et maraîchère en Haute-Vienne.



Alors que la FNSEA et les Jeunes Agriculteurs (majoritaires) se sont déclarés globalement satisfaits des annonces de Gabriel Attal et ont appelé à suspendre les blocages, ce syndicat de gauche, qui a récolté 20 % des suffrages exprimés lors des élections des chambres d'agriculture en 2019, entend, lui, poursuivre le mouvement.



Au cœur du problème, la question du revenu paysan. L'engagement du Premier ministre à renforcer les contrôles pour s'assurer de l'application des lois Egalim, censées empêcher la vente de produits agricoles en dessous des coûts de production, reste en effet, à leurs yeux, largement insuffisant.

« Les lois Egalim sont inopérantes et n'agissent pas sur le revenu, dénonce ainsi Thomas Gibert. Tant que nous serons en compétition sur le marché international avec le libre-échange, et tant que la grande distribution et l'agroalimentaire continueront à se gaver sur notre dos, il n'y aura pas de rémunération juste. »

Son syndicat milite ainsi pour une obligation d'achat au-dessus du prix de revient,