Âge de départ à la retraite : quelle est la situation chez nos voisins européens ?

Si le probable report de l'âge de départ à la retraite à 64 ans provoque déjà la colère de l'opposition et des syndicats, il est pourtant l'un des plus bas d'Europe.

( AFP / JOHN THYS )

C'est le jour J. Initialement prévue pour la mi-décembre, la Première ministre Elisabeth Borne dévoile mardi 10 janvier les contours de la réforme des retraites , avec l'ambition afficher de la faire passer d'ici à cet été.

Parmi les mesures emblématiques que la cheffe du gouvernement pourrait annoncer, le relèvement de l'âge légal de départ à 64 ans, au lieu de 62 ans actuellement , progressivement à partir de l'automne 2023. Cette mesure serait couplée à une accélération de l'allongement de la durée de cotisation, qui passerait à 43 ans avant l'horizon 2035 fixé par la réforme Touraine de 2014.

Retraites : la durée de cotisation selon l'âge ( AFP / )

Ce report à 64 ans, plutôt qu'à 65 ans, pourrait valoir au gouvernement le soutien de la droite LR, mais annonce d'ores et déjà une levée de boucliers des autres oppositions et des syndicats.

La France est pourtant l'un des pays européens où l'âge légal de départ à la retraite est le plus bas , sans que les systèmes de retraite soient pour autant complètement comparables. La moyenne tourne autour de 65 ans , âge légal dans un tiers des pays européens. Dans un autre tiers des pays européens, il est possible de partir plus tôt et dans le dernier tiers, il faut partir plus tôt.

Par ailleurs, de nombreux voisins ont également engagé des réformes, 18 Etats membres ayant décidé de reculer l'âge de départ dans les années à venir ou commencent déjà à le faire de façon progressive.

Voici la situation dans l'Union européenne (selon les chiffres du Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale, Cleiss, au 1er janvier 2022)

Allemagne : 65 ans et 10 mois. Augmentation progressive prévue jusqu'à 67 ans en 2031.

Autriche : 65 ans pour les hommes et 60 ans pour les femmes. Entre 2024 et 2033, augmentation progressive de l'âge de la retraite des femmes pour atteindre celui des hommes.

Belgique : 65 ans, puis 66 ans à partir de février 2025 et 67 ans à partir de février 2030.

Bulgarie : 64 ans et 5 mois pour les hommes et 61 ans et 10 mois pour les femmes, puis juqu'à 65 ans au rythme de +1 mois/an pour les hommes, +2 mois/an pour les femmes jusqu'à fin 2029, puis +3 mois/an à partir de 2030.

Chypre : 65 ans

Croatie : 65 ans pour les hommes et 63 ans pour les femmes. L'âge de la retraite des femmes est relevé de 3 mois par an pour atteindre 65 ans en 2030.

Danemark : 67 ans, puisque jusqu'à 69 ans en 2035, et même 70 ans en 2040.

Espagne : 65 ans (avec au moins 37 années et 6 mois de cotisations). Jusqu'en 2027, augmentation de la durée d'assurance nécessaire pour partir à 65 ans (38 années et 6 mois de cotisations). En cas de cotisations insuffisantes : augmentation de l'âge légal de 2 mois par année (66 ans et 2 mois en 2022).

Estonie : 64 ans et 3 mois (pour les assurés nés en 1958), puis jusqu'à 65 ans en 2026, au rythme de +3 mois/an.

Finlande : 64 ans pour les personnes nées en 1958, puis jusqu'à 65 ans en 2027, au rythme de +3 mois/an.

France : 62 ans

Grèce : 67 ans (pour 15 ans d'assurance), 62 ans (pour 40 ans d'assurance)

Hongrie : 65 ans

Irlande : 66 ans

Italie : 67 ans

Lettonie : 64 ans et 3 mois, puis jusqu'à 65 ans en 2025 (+3 mois/an)

Lituanie : 64 ans et 4 mois pour les hommes, et 63 ans et 8 mois pour les femmes, puis jusqu'à 65 ans en 2026 au rythme de +4 mois/an pour les femmes et +2 mois/an pour les hommes.

Luxembourg : 65 ans

Malte : 64 ans (pour les assurés nés de 1959 à 1961), puis 65 ans pour les assurés nés à partir de 1962.

Pays-Bas : 66 ans et 7 mois, puis jusqu'à 67 ans en 2024.

Pologne : 60 ans pour les femmes et 65 ans pour les hommes.

Portugal : 66 ans et 7 mois, régulièrement relevé en fonction de l'espérance de vie à 65 ans.

République tchèque : 63 ans et 10 mois pour les hommes et 60 ans et 2 mois à 63 ans et 10 mois (en fonction du nombre d'enfants) pour les femmes, puis jusqu'à 65 ans au rythme de +2 mois/an pour les hommes +6 mois/an pour les femmes.

Roumanie : 65 ans pour les femmes et 61 ans et 9 mois pour les femmes, puis jusqu'à 63 ans pour les femmes 2030.

Slovaquie : 62 ans et 10 mois (assurés sans enfants), puis jusqu'à 64 ans pour les assurés nés en 1966.

Slovénie : 65 ans

Suède : 62 ans