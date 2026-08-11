AfSud : 14 mineurs clandestins sont morts dans l'effrondement de la décharge d'une mine désaffectée

(Actualisé avec détails de l'accident, nationalité des blessés)

Au moins 14 mineurs clandestins sont morts et huit autres ont été blessés à la suite de l'effondrement, lundi dans la soirée, de la décharge d'une mine désaffectée près de Rustenburg, à une centaine de kilomètres au nord-ouest de Johannesburg, a annoncé mardi la police sud-africaine.

Des opérations de recherche et de sauvetage sont en cours pour retrouver les personnes qui pourraient encore être coincées sous les décombres, a déclaré le commissaire de police provincial Arthur Peter Adams.

Il a ajouté que l'accident s'était produit pendant que les mineurs creusaient pour trouver des éléments du groupe de platine dans une décharge désaffectée située sur le site d'une entreprise privée.

Les mineurs blessés sont originaires du Lesotho, pays enclavé dans le territoire de l'Afrique du Sud. La nationalité des mineurs décédés n'était pas connue à ce stade.

L'exploitation minière illégale est un fléau qui touche l'Afrique du Sud depuis des décennies.

En général, des mineurs clandestins s'introduisent dans des mines abandonnées par les exploitants commerciaux et tentent d'extraire ce qui reste. Certains sont sous le contrôle de gangs criminels violents.

L'exploitation minière illégale coûterait chaque année au gouvernement et à l'industrie minière des centaines de millions de dollars en pertes de chiffre d'affaires, d'impôts et de redevances.

(Rédigé par Nilutpal Timsina ; version française Tangi Salaün)