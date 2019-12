C'est un mois de décembre riche en événements économiques que l'Afrique est en train de vivre. Ceux-ci en disent long sur un Continent dont les populations veulent prendre leur destin en main malgré des obstacles endogènes et exogènes qui se dressent sur leur chemin. Ce 21 décembre, le réaménagement adopté par la France et les huit pays ouest-africains de la zone Franc est l'aboutissement de faisceaux convergents pour une plus grande indépendance financière et économique des pays de ladite zone par rapport à la France. Du changement d'appellation à la fermeture du compte d'opérations auprès du Trésor français, sans oublier le départ de représentants français des instances de gouvernance monétaire de la zone, ce sont 74 ans d'histoire monétaire entre la France et l'Afrique qui se ferment. Certes, il reste à voir concrètement comment le détachement de l'ancien statut et le glissement vers l'Éco vont s'opérer mais le doute n'est plus permis quant à une importante page qui se tourne. Début décembre, le 2 exactement, la conférence de Dakar sur le thème « Développement durable et dette soutenable : trouver le juste équilibre » a ouvert le bal. A la directrice générale du Fonds monétaire international, au vice-président Afrique de la Banque mondiale, à côté desquels était présente la vice-secrétaire général des Nations-Unies, à l'initiative de la présidence du Sénégal et du Cercle des économistes, des chefs d'État...