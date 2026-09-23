Afrique du Sud-Onze morts après une fusillade survenue lors d'une fête privée

Au moins 11 personnes ont été tuées mardi soir lors d'une fusillade survenue lors d'une fête privée organisée dans un "township" dans le sud de la ville sud-africaine de Durban, située le long de l'océan Indien, a rapporté mercredi la police, qui n'exclut pas un règlement de comptes entre gangs.

Parmi les invités de cette fête, organisée dans une maison dans le township de KwaMakhutha, dans la province du KwaZulu-Natal, figuraient une femme, apparemment enceinte, et 13 hommes a précisé la police sur la plateforme X.

"Dix victimes, dont la femme, sont décédées sur place et quatre ont été transportées à l'hôpital, où l'une d'entre elles a succombé à ses blessures par balles", a ajouté la police, soulignant que la fusillade avait été menée par trois hommes armés.

La police a lancé une chasse à l'homme pour retrouver les trois suspects.

Certaines des victimes étaient surveillées par les services de renseignement criminel du fait d'activités illégales, a encore dit la police, sans donner plus de détails.

L'Afrique du Sud affiche l'un des taux d'homicides les plus élevés au monde, avec une moyenne d'environ 60 personnes tuées chaque jour dans un pays qui compte plus de 65 millions d'habitants.

(Nilutpal Timsina, Version française Benoit Van Overstraeten)