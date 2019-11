Afrique du Sud : les inégalités entre Blancs et Noirs persistent toujours

Les inégalités sont tenaces en Afrique du Sud. Plus de 30 ans après la fin de l'apartheid, les Blancs gagnent en moyenne trois fois plus que les Noirs, selon un rapport des statistiques nationales publié jeudi. Des recherches effectuées entre 2011 et 2015 sur cette question sensible montrent en effet que les inégalités salariales se sont accrues en dépit de l'abolition du régime discriminatoire, en 1994, dans le pays le plus industrialisé d'Afrique. Le rapport précise que le salaire mensuel moyen des Noirs ? qui représentent 80 % de la population ? s'établissait en moyenne pour la période considérée à 6 899 rands, soit 422 euros, contre 24 646 rands, 1 506 euros, pour les Blancs. Ainsi, les revenus restent « très dépendants de la race », selon l'organisme national des statistiques, qui ajoute que les femmes gagnent 30 % de moins que les hommes en moyenne, quel que soit leur niveau d'éducation.Lire aussi : 25 ans après la fin de l'apartheid, l'Afrique du Sud fait le bilan« Pauvreté chronique »Malgré diverses politiques gouvernementales, l'Afrique du Sud demeure donc l'une des sociétés les plus inégalitaires du monde. « Les Africains noirs sont généralement plus vulnérables sur le marché du travail et le chômage est élevé dans ce groupe de population », a déclaré le responsable des statistiques nationales, Risenga Maluleke, à la station de radio locale 702 après la publication du rapport. Il a également...