Afghanistan : Donald Trump veut "récupérer" l'ex-base américaine de Bagram et adresse une menace voilée à un site nucléaire chinois

La base de Bagram "se trouve à une heure de l'endroit où la Chine fabrique ses armes nucléaires", a expliqué Donald Trump.

Donald Trump à Stansted, au Royaume-Uni, le 18 septembre 2025. ( AFP / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS )

Les États-Unis cherchent à "récupérer" la base aérienne de Bagram en Afghanistan, après l'avoir quittée en 2021, peu avant le retour au pouvoir des talibans, a affirmé Donald Trump jeudi 18 septembre.

"Nous essayons de la récupérer (...). Nous voulons récupérer cette base ", a déclaré le président américain lors d'une conférence de presse avec le Premier ministre britannique Keir Starmer au dernier jour de sa visite d'État au Royaume-Uni.

"L'une des raisons pour lesquelles nous voulons cette base est, comme vous le savez, qu' elle se trouve à une heure de l'endroit où la Chine fabrique ses armes nucléaires ", a-t-il ajouté.

Aucune précision n'a pu être obtenue immédiatement sur ce que ce que cette intention affichée par Donald Trump signifiait concrètement.

Influence chinoise en Afghanistan

Située à 50 km de Kaboul, Bagram, la plus grande base aérienne d'Afghanistan, a servi aux Américains à mener des opérations pendant les deux décennies qui ont suivi les attentats du 11 septembre 2001 et l'invasion du pays par une coalition internationale menée par les États-Unis.

Les troupes américaines et de l'Otan s'en sont retirées en juillet 2021, alors que les talibans prenaient le contrôle de vastes portions de l'Afghanistan, avant de s'emparer finalement du pays tout entier le mois suivant.

Donald Trump a déploré à plusieurs reprises la perte de la base depuis son retour au pouvoir, dans le cadre des critiques adressées à son prédécesseur Joe Biden pour sa gestion du retrait américain d'Afghanistan.

Le républicain s'est également plaint de l'influence croissante de la Chine, superpuissance rivale, en Afghanistan .