Affrontements meurtriers à la frontière entre le Pakistan et l'Afghanistan

(.)

par Saeed Shah, Mohammad Yunus Yawar et Mushtaq Ali

Des dizaines de combattants ont été tués lors d'affrontements à la frontière entre le Pakistan et l'Afghanistan, ont déclaré les deux pays dimanche, dans les combats les plus graves entre les deux voisins depuis l'arrivée au pouvoir des taliban à Kaboul.

L'armée pakistanaise a indiqué que 23 de ses soldats avaient été tués. Les taliban ont fait état de neuf morts dans leurs rangs.

Les tensions se sont accrues après qu'Islamabad a exigé des taliban qu'ils prennent des mesures contre des combattants qui intensifient leurs attaques au Pakistan, affirmant qu'ils opèrent depuis des sanctuaires en Afghanistan. Les taliban, revenus au pouvoir en 2021, réfutent la présence d'insurgés pakistanais sur leur territoire.

Chaque camp affirme avoir infligé des pertes bien plus lourdes à l'autre, sans fournir de preuves. Le Pakistan affirme avoir tué plus de 200 combattants taliban afghans et alliés, tandis que l'Afghanistan revendique la mort de 58 soldats pakistanais.

Ces chiffres n'ont pas pu être vérifiés de manière indépendante par Reuters.

FRAPPES AÉRIENNES PAKISTANAISES ET RIPOSTES TALIBANES

Jeudi, le Pakistan a mené des frappes aériennes à Kaboul et sur un marché dans l'est de l'Afghanistan, selon des responsables de la sécurité pakistanais et les taliban, déclenchant des attaques de représailles. Le Pakistan n'a pas reconnu officiellement ces frappes.

Des troupes afghanes ont ouvert le feu sur des postes frontaliers pakistanais tard samedi. Le Pakistan affirme avoir répliqué par des tirs d'artillerie et d'armes légères.

Les deux pays ont déclaré avoir détruit des postes frontaliers adverses. Des responsables pakistanais ont partagé des vidéos censées montrer des postes afghans touchés.

Les échanges étaient en grande partie terminés dimanche matin, selon des responsables pakistanais. Mais dans la région pakistanaise de Kurram, des tirs sporadiques se poursuivaient, ont indiqué des responsables locaux et des habitants.

Le ministère afghan de la Défense avait précédemment déclaré que son opération s'était achevée à minuit, heure locale.

Kaboul a annoncé dimanche avoir suspendu ses attaques à la demande du Qatar et de l'Arabie saoudite, qui avaient publié des déclarations exprimant leur inquiétude face aux affrontements.

"Il n'y a aucune forme de menace sur aucune partie du territoire afghan", a déclaré dimanche le porte-parole de l'administration talibane, Zabihullah Mujahid.

"L'Émirat islamique et le peuple afghan défendront leur terre et resteront fermes et engagés dans cette défense."

FERMETURE DES POSTES FRONTALIERS

Des responsables pakistanais ont indiqué dimanche que le Pakistan avait fermé les points de passage le long des 2.600 km de frontière avec l'Afghanistan, une ligne contestée datant de l'époque coloniale, connue sous le nom de ligne Durand, tracée par les Britanniques en 1893.

Les deux principaux postes frontaliers avec l'Afghanistan, à Torkham et Chaman, ainsi qu'au moins trois postes secondaires, à Kharlachi, Angoor Adda et Ghulam Khan, ont été fermés dimanche, selon des responsables locaux.

Les frappes aériennes pakistanaises ont coïncidé avec une visite assez inédite en Inde d'un dirigeant taliban, le ministre des Affaires étrangères Amir Khan Muttaqi, qui a débouché vendredi sur une annonce de renforcement des relations bilatérales.

(version française Nicolas Delame; édité par Zhifan Liu)