Affaire Grégory: 41 ans plus tard, une mise en examen relance l'enquête

Jacqueline Jacob (c), son avocat Stéphane Giuranna (d) et son mari Marcel Jacob (g) arrivent à la cour d'appel de Dijon, le 24 octobre 2025 ( AFP / ARNAUD FINISTRE )

Plus de 40 ans après le meurtre du petit Grégory, sa grand-tante a été une nouvelle fois mise en examen, vendredi, soupçonnée d'être le "corbeau" qui a revendiqué l'assassinat, sa défense dénonçant une nouvelle "erreur" dans cette enquête chaotique.

Âgée de 81 ans, Jacqueline Jacob a été mise en examen pour association de malfaiteurs en vue de la préparation à l'enlèvement de Grégory, un crime passible de dix ans d'emprisonnement, a indiqué le procureur général de Dijon, Philippe Astruc, après plus d'une heure et demie d'interrogatoire de Mme Jacob à la cour d'appel de Dijon, dont elle est ressortie libre.

La grand-tante, dont l'époux est un frère de la grand-mère du petit garçon, est soupçonnée d'être l'un des corbeaux - il y en aurait cinq selon une expertise - qui ont menacé pendant des années la famille de Grégory Villemin. C'est elle qui aurait également revendiqué le meurtre de Grégory Villemin, retrouvé noyé pieds et mains liés à l'âge de quatre ans le 16 octobre 1984 dans la Vologne, une rivière des Vosges, selon les juges enquêteurs.

Cette mise en examen "ne pèse pas bien lourd" et "ne vaut pas tripette", a fustigé Me Stéphane Giuranna, un des trois avocats de Mme Jacob, annonçant que la défense fera appel, "sur la forme et sur le fond". Le conseil a notamment rappelé qu'une expertise vocale avait dans le passé déterminé que le corbeau était "un homme âgé de 45 à 55 ans".

"La justice n'apprend pas de ses erreurs", a estimé Me Alexandre Bouthier, autre avocat de Mme Jacob, évoquant notamment la première mise en examen de sa cliente, en 2017, pour "enlèvement et séquestration suivie de mort" et qui avait alors été emprisonnée durant quatre jours.

Cette mise en examen avait été annulée en mai 2018, pour un vice de forme, dans un énième couac de la laborieuse enquête.

- La stylométrie, un "gadget" -

Me Bouthier a de plus qualifié de "gadget" les études de stylométrie, technique qui s'attache à analyser l'orthographe et les tournures de phrases et qui accable Mme Jacob.

Selon l'arrêt ordonnant son interrogatoire, que l'AFP a pu consulter, une étude de stylométrie soutient "très fortement l'hypothèse" que Mme Jacob a écrit la lettre du 16 octobre 1984 revendiquant le crime. "J'espère que tu mourras de chagrin le chef (...) Voilà ma vengeance. Pauvre con", disait le courrier.

"La stylométrie est loin d'être un gadget", a répondu à l'AFP Marie-Christine Chastant-Morand, avocate des parents du petit Grégory. "C'est un moyen scientifique nouveau qui sonne la signature, l'empreinte de l'expression" d'une personne, a-t-elle estimé, disant garder "espoir" que la vérité éclatera, "avec tous les moyens possibles pour la faire émerger".

"Les parents (de Grégory) sont déterminés", a-t-elle ajouté.

Les juges enquêteurs estiment que Mme Jacob serait également à l'origine de l'appel téléphonique anonyme de revendication passé le jour du meurtre.

"Je pense avoir reconnu" sa voix, avait déclaré son beau-frère, René Jacob, après avoir écouté un enregistrement du corbeau devant les gendarmes le 2 août 2022.

Dès le début des investigations, les enquêteurs avaient pointé du doigt la haine farouche entre les Jacob et les Villemin, faite de jalousies ancestrales qui peuplent parfois les campagnes.

Jacqueline Jacob, déléguée CGT, aurait traité Jean-Marie Villemin, père de Grégory et contremaître, de "chef de mes couilles" en 1982, selon des témoins. Les époux Marcel et Jacqueline Jacob ont nié toute haine.

Ajoutant encore un peu plus de complexité à cette enquête aussi longue que laborieuse, le procureur général a averti qu'il y avait un "risque juridique" que l'association de malfaiteurs soit prescrite et que, en conséquence, la mise en examen de Mme Jacob soit annulée.

"C'est un enjeu majeur", a-t-il dit, précisant que la défense de Mme Jacob pouvait saisir la justice à ce propos.

Toujours est-il que la mise en examen représente une "étape importante" dans l'enquête, a malgré tout estimé M. Astruc, réitérant "la volonté pleine et entière de continuer la recherche la vérité la plus complète possible dans cette affaire".

"Nous le devons à un petit enfant de 4 ans", a-t-il dit.