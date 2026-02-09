Affaire Epstein-Ghislaine Maxwell refuse de répondre aux questions du Congrès

Ghislaine Maxwell, ancienne collaboratrice de Jeffrey Epstein, a gardé le silence lors de son audition à distance par une commission de la Chambre des représentants, ont rapporté des élus américains, ce qui lui a valu les critiques des démocrates comme des républicains.

Ghislaine Maxwell, qui purge une peine de 20 ans de prison après sa condamnation en 2021 pour complicité de trafic sexuel avec le défunt homme d'affaires, a invoqué le cinquième amendement de la Constitution américaine qui lui permet de garder le silence, ont rapporté des élus après l'audition par la commission de supervision et de réforme gouvernementale de la Chambre des représentants.

"C'est évidemment très décevant. Nous avions beaucoup de questions à poser à propos des crimes qu'elle et Epstein ont commis, ainsi que sur d'éventuels complices", a déclaré aux journalistes le président de la commission, le républicain James Comer.

Des membres démocrates de la commission ont reproché à Ghislaine Maxwell de chercher à utiliser cette audition pour demander la grâce présidentielle de Donald Trump, exhortant le président républicain à rejeter à une telle requête.

"Ce que nous n'avons pas obtenu sont des réponses substantielles aux questions posées qui auraient pu faire avancer notre enquête", a déclaré le représentant démocrate de Virginie, James Walkinshaw.

"Ce que nous avons obtenu, c'est un nouvel épisode de sa campagne de longue date pour obtenir une grâce du président Trump. Et le président Trump pourrait y mettre un terme aujourd'hui, il pourrait exclure toute clémence pour Ghislaine Maxwell, le monstre."

David Markus, avocat de Ghislaine Maxwell, a déclaré avoir conseillé à sa cliente d'invoquer le cinquième amendement car elle a déposé une requête "qui démontre que sa condamnation repose sur un procès fondamentalement inéquitable".

"Si cette commission et le public américain veulent vraiment entendre la vérité sans filtre sur ce qu'il s'est passé, il y a un chemin simple pour y parvenir. Mme Maxwell est prête à parler franchement et honnêtement si le président Trump lui accordait la grâce", a déclaré l'avocat dans un communiqué publié sur X.

Le département américain de la Justice a publié le mois dernier plus de trois millions de documents concernant Jeffrey Epstein, comme le lui impose une loi votée par le Congrès en novembre dernier.

Donald Trump, dont le nom apparaît à plusieurs reprises dans les documents déclassifiés, dit avoir été ami avec l'ancien homme d'affaires dans les années 1990 et 2000 avant de prendre ses distances avec lui sans rien savoir des crimes attribués au défunt financier.

Cette affaire Epstein a été une épine dans le pied de Donald Trump depuis son retour au pouvoir en janvier dernier, en partie parce que le président américain avait lui-même donné par le passé de l'épaisseur aux théories complotistes relayées par ses partisans à propos de Jeffrey Epstein et qu'il avait promis de faire toute la lumière sur le dossier pendant sa campagne.

Dans le cadre de l'affaire Epstein, la commission de la Chambre des représentants doit auditionner à la fin du mois l'ancien président américain Bill Clinton et sa femme Hillary Clinton, ancienne secrétaire d'Etat.

