Aéronautique : le nouveau jet d'affaires de Dassault Aviation, le Falcon 6X, obtient sa certification

Le Falcon 6X, le 19 juin 2023 lors du Salon International de l'Aéronautique et de l'Espace (SIAE) de Paris-Le Bourget. ( AFP / EMMANUEL DUNAND )

Un sésame permettant son exploitation commerciale. Mardi 22 août, le nouveau jet d'affaires de Dassault Aviation, le Falcon 6X, a obtenu sa certification de l'Agence européenne de la sécurité aérienne (EASA) et de son homologue américaine, la FAA, selon un communiqué.

L'aval des deux grandes agences mondiales "ouvre la voie à la certification par les autres agences aéronautiques nationales" et "vient conclure une campagne d'essais de plus de deux ans au cours de laquelle 1.500 heures de vol ont été réalisées", souligne le groupe français dans un communiqué publié mardi soir. L'appareil, qui avait effectué son premier vol en mars 2021, remplace le programme Falcon 5X, abandonné en décembre 2017 en raison de retards dans le développement de son moteur.

L'avion d'affaires dispose d'une autonomie maximale de 5.500 milles nautiques, soit 10.186 km et d'une vitesse maximale de Mach 0,90 (1.100 km/h). Il peut par exemple relier Londres à Hong Kong, ou Pékin à San Francisco. Son prix catalogue est de 47 millions de dollars. "Dès que la certification aura été prononcée, dans la foulée, on aura l'entrée en service de cet avion et des livraisons aux premiers clients", avait affirmé fin juillet le PDG Eric Trappier à l'occasion des résultats semestriels de Dassault Aviation.

L'arrivée de ce nouveau modèle, en attendant le Falcon 10X en développement, intervient alors que l'aviation d'affaires fait l'objet de virulentes critiques pour les émissions de CO2 qu'elle génère. Le marché, en forte croissance à la sortie de la pandémie, ralentit avec 12 commandes de Falcon au premier semestre, contre 41 sur les six premiers mois de 2022.