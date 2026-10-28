Aena: le bénéfice net grimpe de plus de 12% sur 9 mois malgré les conflits

( AFP / JUSTIN TALLIS )

Le groupe espagnol Aena, premier opérateur aéroportuaire au monde en nombre de passagers, a annoncé mercredi avoir engrangé un bénéfice net en hausse de plus de 12% entre janvier et septembre, porté par la vigueur du tourisme international malgré les conflits géopolitiques, notamment au Moyen-Orient.

Le résultat net a atteint 1,77 milliard d'euros sur les neuf premiers mois de l'année, contre 1,58 milliard d'euros sur la même période en 2025, a indiqué le groupe contrôlé à 51% par l'Etat espagnol dans un document transmis au gendarme financier (CNMV).

Son chiffre d'affaires s'est élevé à 5,28 milliards d'euros, en progression de 10,4% en rythme annuel.

Aena, qui dispose de 46 aéroports en Espagne, bénéficie de l'attractivité du pays, deuxième destination touristique mondiale après la France.

La dynamique observée a permis en l'état de doper les revenus générés par les commerces présents dans les différents terminaux du groupe, mais aussi les redevances qui lui sont versées par les compagnies aériennes.

Entre janvier et septembre, les aéroports espagnols gérés par le groupe, ses 17 aéroports au Brésil, ainsi que deux héliports en Espagne, en plus des aéroports de Luton et Leeds Bradford au Royaume-Uni, ont vu transiter 309,9 millions de passagers, soit une hausse de 4,1% par rapport à cette même période en 2025.

Le 6 octobre, au début du quatrième trimestre, Aena a finalisé l'acquisition de 100% du capital de la société concessionnaire de l'aéroport international de Rio de Janeiro au Brésil, son deuxième marché.

En 2025, le groupe espagnol avait annoncé qu'il allait investir près de 13 milliards d'euros sur la période 2027-2031 pour agrandir et moderniser ses aéroports face à la concurrence accrue dans le secteur.