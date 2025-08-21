Adhésion de l'Ukraine à l'UE : Zelensky a demandé à Trump de jouer le médiateur avec Orban

Selon Kiev, la question du rapprochement de l'Ukraine avec l'Union européenne (et du blocage du russophile Viktor Orban sur le sujet) ont figuré parmi les sujets abordés lors des échanges de Washington.

Volodymyr Zelensky et Donald Trump, à Washington DC, le 18 août 2025 ( AFP / MANDEL NGAN )

En plein flou sur la question des "garanties de sécurité" pour l'Ukraine face à l'agresseur russe, la question européenne s'est invitée dans les discussions entre Kiev et Washington, selon Volodymyr Zelensky. Le président ukrainien a ainsi dit avoir demandé à Donald Trump de convaincre le chef d'Etat hongrois Viktor Orban de permettre l'ouverture de négociations sur l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne.

Viktor Orban entretient des relations tendues avec Kiev, et est au contraire un des rares dirigeants européens proches du Kremlin. Le dirigeant nationaliste milite contre l'adhésion de l'Ukraine à l'UE, qui "ruinerait" selon lui le bloc. Volodymyr Zelensky, qui s'exprimait devant des journalistes mercredi mais dont les déclarations étaient sous embargo jusqu'à jeudi, a dit avoir "demandé au président Trump que Budapest ne bloque pas notre adhésion à l'Union européenne". "Le président Trump a promis que son équipe y travaillerait", a-t-il indiqué à un groupe de médias, dont l'AFP.

Orban, le caillou dans la chaussure européenne

Volodymyr Zelensky a rencontré Donald Trump à Washington lundi, accompagné par un groupe de dirigeants européens qui le soutiennent. Les pourparlers d'adhésion de l'Ukraine ont officiellement débuté en juin 2024, un symbole majeur pour cette ancienne république soviétique.

Dans un numéro diplomatique désormais célèbre remontant à fin 2023, Viktor Orban s'était brièvement absenté lors des discussions au sommet des dirigeants des Vingt-Sept, le temps que ses homologues décident d'ouvrir les pourparlers avec Kiev. Mais la procédure d'adhésion est désormais à l'arrêt, le dirigeant hongrois étant inflexible. Ce dernier a durci le ton depuis le retour au pouvoir de son "ami" Donald Trump aux Etats-Unis en janvier. M. Orban est aussi opposé à toute aide militaire à Kiev, qui se bat depuis 2022 contre l'invasion russe.