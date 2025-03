Actions climat: Bpifrance veut mettre l'accent sur l'adaptation

( AFP / ERIC PIERMONT )

La banque publique d'investissement Bpifrance a indiqué lundi vouloir désormais mettre l'accent, pour la partie "climat" de son activité, sur l'adaptation des entreprises au changement climatique, risque qu'elles ignorent encore largement.

Après une première phase 2020-2023 durant laquelle 20 milliards d'euros ont été déployés pour accompagner la transition de 6.600 entreprises, l'objectif 2024-2028 des actions de Bpifrance en matière de climat est d'y consacrer 35 milliards d'euros qui bénéficieraient à 20.000 autres entreprises.

Sur la seule année 2024, 7 milliards d'euros ont été distribués auprès de 4.300 entreprises, sous forme de prêts, d'aides ou d'investissements, grâce au "porte-à-porte de masse" réalisé par les 1.600 collaborateurs de la banque publique sur le terrain, a indiqué devant la presse Eric Versey, directeur exécutif chargé du réseau chez Bpifrance.

L'an dernier, 1,6 milliard a ainsi été consacrés à accélérer la transition des entreprises et 3,8 milliards à assurer la croissance des "offreurs de solution" de décarbonation, notamment les "greentechs" (entreprises innovantes dans l'écologie) - dont 2,4 milliards d'aides et prêts, un milliard d'investissements directs en fonds propres et 410 millions d'investissements via des fonds partenaires. Enfin, 1,3 milliard a financé 110 projets d'énergie renouvelable.

Bpifrance va désormais mettre l'accent sur l'adaptation aux risques climatiques - sécheresse, inondation, vague de chaleur etc. - afin que les entreprises puissent s'équiper pour y faire face.

Selon une étude de décembre du laboratoire économique de la banque, 68% des dirigeants de PME et entreprises de taille intermédiaire (ETI) ne considèrent pas l'adaptation comme un sujet stratégique majeur - tout en étant souvent conscients que cela le deviendra - et 12% seulement ont déjà défini une stratégie, alors qu'un tiers a déjà été victime d'un aléa climatique.

Sur 2.900 "greentechs" recensées fin 2024, 60 seulement proposaient des solutions d'adaptation.

"Un marqueur de plus pour montrer qu'il faut vraiment accélérer", a constaté Isabelle Albertalli, directrice climat de Bpifrance.

Bpifrance a développé cette année un outil permettant d’informer les dirigeants sur leurs risques climatiques en 2025 puis en 2030: "pas à plus long terme, a expliqué Mme Albertalli, car plus c'est court terme plus ça mobilise les entreprises".

Un diagnostic d'adaptation devrait suivre, sur le modèle de celui qui existe pour l'atténuation.

L'ensemble de ces sujets seront abordés le 2 avril à Lille lors de l'évènement "Jour E" de Bpifrance, permettant à un millier de dirigeants de PME et ETI de venir échanger sur le changement climatique.