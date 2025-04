Achat de timbres et dépôt de colis seront bientôt possibles dans les kiosques à journaux

Environ 770 kiosques dans 180 villes en France sont susceptibles d'être concernés.

Un kiosque à journaux à Paris. ( AFP / THOMAS SAMSON )

Un partenariat entre La Poste et JCDecaux va permettre aux usagers de bénéficier de certains services dans les kiosques à journaux de cette enseigne, comme l'achat de timbres ou le dépôt de colis, selon un communiqué des deux entreprises publié mardi 16 avril.

"Ce partenariat permet de répondre à l'évolution des habitudes et modes de consommation des clients en améliorant l'accessibilité des services postaux via une présence étendue aux kiosques du réseau JCDecaux France, situés à Paris et en régions", ont conjointement écrit La Poste et JCDecaux.

Ce dispositif vient également "favorise(r) la diversification des services et activités des kiosquiers, qui exploitent ces édicules en tant que commerçants indépendants", selon la même source.

Diversifier les points de service

Signée mardi, cette convention vaut pour l'ensemble du réseau MédiaKiosk, soit les 770 kiosques de presse répartis dans 180 villes en France . La mise en œuvre se fera au fil de l'eau, le temps d'identifier les lieux pertinents et former les commerçants, a expliqué La Poste à l' AFP .

Ils pourront ensuite proposer à l'achat des timbres, des enveloppes pré-timbrées, des emballages pour colis. Il sera également possible d'affranchir ses plis et colis, ainsi que de les déposer.

Une expérimentation avait eu lieu en 2024 dans huit kiosques parisiens, selon le communiqué.

Depuis plusieurs années, La Poste cherche à diversifier ses points de services -comme récemment avec les buralistes-, un réseau complémentaire à celui des 17.000 points de contact prévus dans le contrat de présence postale territoriale.