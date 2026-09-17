Accord pétrolier Venezuela-USA : la famille Betancourt garde le contrôle de l'entreprise chargée de l'exploitation

( AFP / FEDERICO PARRA )

La famille du controversé homme d'affaires vénézuélien Alejandro Betancourt conserve une participation majoritaire dans Nabep, l'entreprise choisie pour gérer l'accord pétrolier inédit qui voit les Etats-Unis prendre contrôle de 20% des gigantesques réserves pétrolières vénézuéliennes, a indiqué la société à l'AFP mercredi.

North American Blue Energy Partners (Nabep), la deuxième compagnie pétrolière privée du Venezuela, gérera des concessions de 100 ans pour 17 gisements de brut avec des réserves de 65 milliards de barils de pétrole au Venezuela, selon un rapport de la Maison Blanche diffusé après que Washington et Caracas ont annoncé, fin août, la signature d'un accord.

Ce rapport indique que Nabep a accordé à un organisme au sein du département américain de la Défense une participation de 35% dans sa société mère.

Il ajoute que le gouvernement américain dispose d'un droit de veto sur le conseil d'administration et que la majorité de ses membres devra avoir la nationalité américaine.

Néanmoins, "la famille Betancourt reste l'actionnaire majoritaire de Nabep", a déclaré à l'AFP un porte-parole de l'entreprise dans un courriel.

L'annonce du choix de l'entreprise de Betancourt a suscité la polémique au Venezuela, où il a été mis en cause pour des affaires opaques sous les gouvernements de Hugo Chavez (1999-2013) et Nicolas Maduro (2013-2026). Des procédures de justice sont toujours ouvertes contre M. Betancourt en Espagne et en Suisse.

Le porte-parole a indiqué que l'entreprise, fondée il y a deux ans et basée à la Barbade, "a été sélectionnée par le gouvernement des États-Unis en raison de son expérience reconnue et de ses succès opérationnels dans la production de pétrole" au Venezuela.

"Nabep a démontré un bilan extrêmement réussi dans la production de grands volumes de pétrole au Venezuela. C'est un partenaire commercial en qui vous pouvez avoir confiance", avait soutenu lors de sa visite à Caracas début septembre le ministre américain de l'Energie Chris Wright pour justifier ce choix.

Nabep produit près de 200.000 barils par jour. Elle est la deuxième compagnie pétrolière privée du pays après l'américaine Chevron, qui produit entre 230.000 et 250.000 b/j.

"En environ deux ans, l'entreprise a investi près de 1 milliard de dollars de ses fonds propres", a indiqué Nabep, qui exploite des actifs importants dans le lac de Maracaibo et la ceinture de l'Orénoque.

La société, qui gère déjà trois projets avec la compagnie publique vénézuélienne PDVSA, a expliqué que sa capacité "à investir dans des actifs peu performants et à augmenter la production a été la base de la décision du Venezuela de la choisir pour conclure un contrat de participation productive avec PDVSA".