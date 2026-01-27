Accord aux Pays-Bas sur la formation d'un gouvernement minoritaire

Les chefs de file de trois partis politiques néerlandais ont annoncé mardi soir être convenus de former un gouvernement minoritaire, un fait rare aux Pays-Bas, ouvrant la voie à ce que Rob Jetten, à la tête du parti de centre-gauche victorieux des élections législatives d'octobre dernier, devienne le plus jeune Premier ministre de l'histoire du pays.

Le parti D66, pro-Europe, a scellé une alliance avec les chrétiens-démocrates et le Parti populaire libéral et démocrate (VVD), pour disposer ensemble de seulement 66 sièges à la chambre basse du Parlement, qui en compte 150.

Cette coalition n'est pas non plus majoritaire au Sénat, lequel peut bloquer les projets de loi adoptés à l'Assemblée, ce qui la contraindra à obtenir le soutien de partis de l'opposition pour faire approuver ses mesures.

Rob Jetten, chef de file de D66, va devenir à 38 ans le plus jeune Premier ministre de l'histoire des Pays-Bas.

Il appartient désormais aux élus des partis de confirmer dans les prochains jours l'accord scellé mardi. Une présentation officielle de l'accord de coalition devrait avoir lieu vendredi.

La composition du gouvernement sera définie dans les prochaines semaines.

(Bart Meijer; version française Jean Terzian)