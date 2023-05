Abroger la réforme des retraites? : Dussopt allume le texte du groupe Liot, une "machine à déception totalement politicienne"

"Personne ne peut croire, sinon ceux qui portent ce texte, que l'inscription d'une proposition de loi pourrait remettre en cause la réforme", a jugé le ministre du Travail.

Olivier Dussopt, le 28 mars 2023, à l'Assemblée nationale ( AFP / BERTRAND GUAY )

"C'est une initiative irresponsable et une démarche totalement politicienne". Pendant qu'opposition et syndicats veulent y voir une chance de faire tomber la réforme des retraites, Olivier Dussopt a éreinté la proposition de loi d'abrogation présentée par le groupe des députés Liot, "une machine à déception", selon le ministre.

"La réalité, c'est qu'avec ce type d'initiative, ça ne peut faire qu'une chose: c'est une machine à déception", a déclaré le ministre sur Europe 1 , vendredi 12 mai.

"On laisse filer les déficits? On creuse la dette?"

"Par principe, quand une proposition de loi vient dans l'Assemblée, elle peut être adoptée, c'est le principe démocratique. Mais si ça passe, le texte part au Sénat et il n'y aura pas de majorité pour l'adopter" , a-t-il ajouté, rappelant que le Sénat avait voté la réforme des retraites.

Selon le ministre, "c'est un texte qui n'offre aucune solution". La proposition de loi du groupe Liot a un impact sur les finances publiques de "15 milliards d'euros par an", a-t-il dit. "Comment finance-t-on cela? On laisse filer les déficits? On creuse la dette? On fait des économies ailleurs? Il faut que le groupe Liot et tous ceux qui veulent voter le texte nous disent où on prend l'argent".

Personne ne peut croire, sinon ceux qui portent ce texte, que l'inscription d'une proposition de loi pourrait remettre en cause la réforme. D'abord parce qu'il n'y a pas de majorité au Sénat, et je ne pense pas qu'il n'y ait de majorité à l'Assemblée. Si l'on choisit d'augmenter les cotisations des Français, cela se traduirait, selon Olivier Dussopt, par une hausse moyenne "entre 700 et 1000 euros" pour tous les Français. Quant à augmenter la fiscalité sur le tabac, comme le propose Liot, "si on suivait leur raisonnement, le paquet passe à 20 euros", avance le ministre. "Qu'ils l'assument. Cela s'appelle le pouvoir d'achat", a-t-il ajouté.

L'attitude du camp présidentiel en vue de l'examen du texte reste à définir, une tactique pour empêcher d'aller jusqu'au vote n'étant pas exclue. Il sera discuté dès le 31 mai au matin en commission des Affaires sociales au Palais-Bourbon.