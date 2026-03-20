A Vernon, Lecornu devient premier adjoint au maire et renonce à ses indemnités

Le Premier ministre Sébastien Lecornu, candidat de la liste du maire sortant de Vernon, arrive pour voter au 1er tour des municipales à Vernon, le 15 mars 2026 dans l'Eu ( POOL / Martin LELIEVRE )

Le Premier ministre Sébastien Lecornu, élu dès le premier tour des municipales à Vernon (Eure) sur la liste du maire sortant François Ouzilleau, devient son premier adjoint et renonce à ses indemnités.

M. Lecornu a été désigné comme premier adjoint lors de l'installation du conseil municipal vendredi, a constaté l'AFP. Il sera chargé de l'attractivité.

Le maire a aussi indiqué que le Premier ministre renonçait à toucher son indemnité associée à ce mandat tant qu'il sera en fonction au gouvernement. Celle-ci s'élève pour les adjoints à 1.803,10 euros brut par mois (5.076,49 euros pour le maire).

"Le cumul des fonctions ou des mandats peut être un débat. Je le comprends. Après, moi, je défends la partie enracinement mais il ne faut pas que la défense d'un enracinement soit suspecte d'un cumul d'indemnités", a-t-il expliqué à quelques journalistes, en soulignant le caractère "sentimental" de son engagement à Vernon, où il a grandi et où habitent ses parents.

"Mon mandat va durer plus de six ans et je ne serai pas toujours au gouvernement. Ce qu'on a installé ce soir va durer", a ajouté le Premier ministre, qui n'a pas de majorité à l'Assemblée nationale, où il est régulièrement menacé de censure.

Renoncer à ces indemnités, c'est aussi le "respect de l'argent du contribuable", a souligné M. Lecornu, qui veut réduire le "train de vie" de l'Etat, "dans un souci d'exemplarité". Il a aussi supprimé en janvier les derniers avantages "à vie" de ses prédécesseurs à Matignon et des anciens ministres de l'Intérieur.

M. Lecornu avait été élu maire de Vernon en 2014 (sous l'étiquette du parti UMP, devenu LR), avant de céder la place à M. Ouzilleau en 2015, après avoir été élu président du département de l'Eure. Il était toutefois resté premier adjoint de 2016 à 2020.

Il avait ensuite été élu sénateur de l'Eure en 2020.

Le Premier ministre, qui a rejoint depuis Renaissance, avait annoncé dimanche sur le réseau social X la victoire à Vernon de la liste divers droite de François Ouzilleau, l'un de ses proches lieutenants, sur laquelle il figurait en troisième position.

Deux ministres de M. Lecornu ont été élus maires dès le premier tour, celui des Ruralités, Michel Fournier, aux Voivres (Vosges), et celui du Commerce extérieur, Nicolas Forissier, à La Châtre (Indre).

Ils resteront au gouvernement ainsi que la ministre MoDem des Sports, Marina Ferrari, battue à Aix-les-Bains (Savoie) mais chargée des préparatifs des Jeux olympiques d'hiver 2030.

Jean-Didier Berger, nouveau ministre délégué à l'Intérieur, a manqué de peu l'élection dès le premier tour à Clamart (Hauts-de-Seine) et fera face dimanche à deux listes de gauche.