A Tokyo, Trump fait l'éloge de Takaichi et signe des accords commerciaux

(Actualisé avec précisions sur les accords signés mardi)

par Trevor Hunnicutt, Tim Kelly et John Geddie

Le président américain Donald Trump a fait mardi à Tokyo l'éloge de Sanae Takaichi, devenue ce mois-ci la première femme à accéder au pouvoir au Japon, saluant sa promesse d'accélérer les dépenses militaires du pays et signant des accords sur le commerce et les terres rares.

Proche de l'ancien Premier ministre défunt Shinzo Abe, avec lequel Donald Trump avait noué lors de son premier mandat une amitié sur les terrains de golf, Sanae Takaichi a exprimé son intention de nominer le président américain pour le prix Nobel de la paix, a déclaré aux journalistes la porte-parole de la Maison blanche, Karoline Leavitt.

Les deux gouvernements ont en outre publié une liste de projets dans les domaines de l'énergie, de l'intelligence artificielle et des minéraux critiques, dans lesquels les entreprises japonaises envisagent d'investir jusqu'à 400 milliards de dollars.

Tokyo s'était déjà engagé cette année à réserver aux Etats-Unis 550 milliards de dollars d'investissements, de prêts et de garanties stratégiques dans le cadre d'un accord visant à obtenir un sursis face aux droits de douane punitifs mis en place par Donald Trump.

Ces démarches sont de nature à tempérer les exigences du président américain en matière de renforcement des dépenses de défense du Japon, qu'il juge indispensable pour lutter contre la puissance grandissante de la Chine dans la région.

Sanae Takaichi a pour sa part promis d'accélérer le projet visant à augmenter ces dépenses pour qu'elles atteignent 2% du PIB.

"De tout de ce que je sais grâce à Shinzo (Abe) et d'autres, vous serez l'une des Premières ministres les plus exceptionnelles", a déclaré Donald Trump alors que les deux dirigeants prenaient la pose devant les photographes lors de son arrivée au palais Akasaka, dans le centre de Tokyo.

"Je veux aussi vous féliciter d'être devenue la première femme à accéder à ce poste. C'est quelque chose de majeur", a également déclaré Donald Trump à Sanae Takaichi au moment de débuter une réunion en compagnie de leurs délégations.

BALLE DE GOLF EN OR

Sanae Takaichi a évoqué à plusieurs reprises l'affection de Shinzo Abe pour Donald Trump et lui a offert un putter en verre de l'ancien Premier ministre, ainsi qu'un sac de golf signé par le champion japonais Hideki Matsuyama et une balle en or, selon des photos publiées sur X par l'assistante du président américain, Margo Martin.

Shinzo Abe, assassiné en 2022 après avoir quitté le pouvoir, avait été le premier dirigeant étranger à rencontrer Donald Trump à la suite de la première élection du président américain en 2016.

Lors d'un déjeuner composé de riz et de bœuf américains, ainsi que de légumes de Nara, la ville natale de Sanae Takaichi, la dirigeante a présenté à Donald Trump une carte des principaux investissements réalisés par les entreprises japonaises aux États-Unis depuis sa dernière visite à Tokyo, en 2019.

Mitsubishi Heavy Industries 7011.T , Softbank 9434.T , Hitachi 6501.T , Murata Manufacturing 6981.T et Panasonic

6752.T figurent parmi les entreprises japonaises qui pourraient investir aux Etats-Unis.

Toyota ouvrirait également des usines automobiles dans le pays pour un montant de 10 milliards de dollars, selon des déclarations de Donald Trump que le constructeur automobile japonais n'a pas commentées dans l'immédiat.

Donald Trump a salué les efforts déployés par le Japon pour acheter davantage d'équipements de défense américains, tandis que Sanae Takaichi a déclaré que le rôle du locataire de la Maison blanche dans l'instauration de cessez-le-feu entre le Cambodge et la Thaïlande, ainsi qu'entre Israël et le Hamas, constituait une réussite "sans précédent".

Les deux dirigeants ont ensuite signé un accord-cadre destiné à garantir l'approvisionnement en minerais essentiels et terres rares, Washington et Tokyo cherchant chacun à s'affranchir de leur dépendance en la matière à l'égard de la Chine.

"CETTE FEMME EST UNE GAGNANTE"

Après le déjeuner, Donald Trump a rencontré des parents de personnes enlevées par la Corée du Nord dans les années 1960 et 1970. Bien que certaines aient été rapatriées par la suite, le Japon continue de faire pression sur Pyongyang pour obtenir un décompte complet de ces personnes et le retour de celles qui sont encore en vie, une cause autrefois défendue par Shinzo Abe.

"Les États-Unis les soutiennent jusqu'au bout", a déclaré à la presse Donald Trump, répétant à plusieurs reprises qu'il était prêt à rencontrer le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un lors de sa tournée de cinq jours en Asie, qui a débuté dimanche en Malaisie.

Le président américain prendra mercredi la direction de la Corée du Sud, troisième et ultime étape de sa tournée régionale, où il doit rencontrer jeudi son homologue chinois Xi Jinping pour des discussions très attendues, notamment sur le commerce.

Donald Trump et Sanae Takaichi ont ensuite pris l'hélicoptère présidentiel pour se rendre sur le porte-avions américain à propulsion nucléaire USS George Washington, amarré à la base navale de Yokosuka, près de Tokyo.

Flanqué de deux avions de chasse, Donald Trump a prononcé un discours d'une heure balayant une série de sujets tels que la frontière sud des États-Unis, l'inflation, le football américain et la possibilité de déployer "plus que la garde nationale" dans les villes américaines "en difficulté".

Il a également fait monter la dirigeante japonaise sur scène devant 6.000 officiers de marine américains.

"Cette femme est une gagnante", a-t-il déclaré, avant que Sanae Takaichi ne remercie les forces armées d'avoir contribué à la défense du pays et de la région. Le Japon abrite la plus grande concentration de puissance militaire américaine à l'étranger.

Donald Trump a ajouté que les livraisons d'une commande de missiles américains pour des avions de chasse F-35, attendue de longue date par le Japon, commencerait cette semaine.

Il doit également rencontrer des chefs d'entreprise à Tokyo plus tard dans la journée de mardi.

(Reportage Tim Kelly, Trevor Hunnicutt, John Geddie, Mariko Katsumura; version française Jean Terzian et Benjamin Mallet, édité par Kate Entringer)