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À Metz, le pape Léon XIV appelle à un vrai accueil des migrants
information fournie par Reuters 28/09/2026 à 12:17

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Le pape Leon XIV a estimé lundi que l'on ne pouvait parler d'Europe sans évoquer le christianisme, tout en appelant à mieux accueillir les migrants et en dénonçant les "massacres inutiles" liés au retour la guerre sur le Vieux continent, lors d'un déplacement à Metz (Moselle) pour l'épilogue de sa visite en France.

Dans un discours prononcé en présence notamment d'Emmanuel Macron, le souverain pontife, a exposé sa définition de l'Europe, citant à plusieurs reprises Robert Schuman, l'un des pères fondateurs de la construction européenne.

"L'Europe se comprend donc comme une réalité culturelle et historique avant même d'être une réalité géographique (...) On ne peut donc pas parler de l'Europe sans évoquer le christianisme", a-t-il déclaré.

Pour lui, l'Europe contemporaine se trouve face à une nouvelle étape de "sa longue histoire de rencontres" et l'accueil des migrants doit se faire comme si on les intégrait "dans sa propre famille, en leur offrant la possibilité de développer leurs talents, leurs capacités et leur sensibilité, mais aussi d'entrer dans l’esprit de la maison", a-t-il poursuivi.

Déplorant le retour de la guerre en Europe, le chef de l'Eglise catholique a aussi jugé que c'était un nouveau "massacre inutile", qui fait chaque jour "d'innombrables victimes civiles".

"Il est nécessaire de s'engager dans un dialogue patient, de faire preuve de courage dans la négociation et d’être prêt à sacrifier certaines positions pour le bien supérieur de la paix", a-t-il dit.

(Reportage Elizabeth Pineau; rédigé par Claude Chendjou, édité par Benoit Van Overstraeten)

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1 commentaire

  • 12:35

    Ah ben voilà , on n'attendait plus que ça! il en accueille combien???????

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