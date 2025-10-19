 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

A Doha, le Pakistan et l'Afghanistan conviennent d'un cessez-le-feu immédiat
information fournie par Reuters 19/10/2025 à 09:43

(.)

par Asif Shahzad, Mohammad Yunus Yawar et Mushtaq Ali

L'Afghanistan et le Pakistan se sont mis d'accord sur un cessez-le-feu immédiat lors de discussions à Doha, au Qatar, ont annoncé dimanche les deux belligérants, après une semaine de violents affrontements, les pires depuis le retour des taliban au pouvoir à Kaboul en 2021.

Le cessez-le-feu "a été finalisé", a indiqué dimanche le ministre pakistanais de la Défense, Khawaja Muhammad Asif, sur le réseau social X. Il a ajouté que les deux pays se rencontreront à nouveau le 25 octobre à Istanbul pour aborder des "points détaillés".

Dans un communiqué, le porte-parole des taliban, Zabihullah Mujahid, a indiqué que les deux pays s'étaient mis d'accord sur un cessez-le-feu complet et durable.

Le ministère des Affaires étrangères du Qatar, qui a assuré samedi aux côtés de la Turquie la médiation entre le Pakistan et l'Afghanistan, a déclaré que les réunions de suivi étaient destinées à "assurer la durabilité du cessez-le-feu et à vérifier sa mise en œuvre d'une manière fiable et durable".

Le Pakistan et l'Afghanistan cherchent à trouver une issue à leur conflit après que des combats ont fait des dizaines de morts et des centaines de blessés le long de leur frontière commune.

Le Pakistan accuse l'Afghanistan d'accueillir sur son sol des rebelles islamistes menant des attaques sur son propre territoire.

Les taliban rejettent ces accusations et affirment de leur côté que le Pakistan nourrit les tensions frontalières via de la désinformation et abrite lui-même des cellules de l'organisation Etat islamique menaçant la stabilité de l'Afghanistan, ce qu'Islamabad conteste.

(Reportage Mohammad Yunus Yawar à Kabul, Asif Shahzad à Islamabad, Mushtaq Ali à Peshawar et Menna Alaa El-Din au Cairo; rédigé par Asif Shahzad; version française Claude Chendjou)

Proche orient
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank