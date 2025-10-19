A Doha, le Pakistan et l'Afghanistan conviennent d'un cessez-le-feu immédiat

(.)

par Asif Shahzad, Mohammad Yunus Yawar et Mushtaq Ali

L'Afghanistan et le Pakistan se sont mis d'accord sur un cessez-le-feu immédiat lors de discussions à Doha, au Qatar, ont annoncé dimanche les deux belligérants, après une semaine de violents affrontements, les pires depuis le retour des taliban au pouvoir à Kaboul en 2021.

Le cessez-le-feu "a été finalisé", a indiqué dimanche le ministre pakistanais de la Défense, Khawaja Muhammad Asif, sur le réseau social X. Il a ajouté que les deux pays se rencontreront à nouveau le 25 octobre à Istanbul pour aborder des "points détaillés".

Dans un communiqué, le porte-parole des taliban, Zabihullah Mujahid, a indiqué que les deux pays s'étaient mis d'accord sur un cessez-le-feu complet et durable.

Le ministère des Affaires étrangères du Qatar, qui a assuré samedi aux côtés de la Turquie la médiation entre le Pakistan et l'Afghanistan, a déclaré que les réunions de suivi étaient destinées à "assurer la durabilité du cessez-le-feu et à vérifier sa mise en œuvre d'une manière fiable et durable".

Le Pakistan et l'Afghanistan cherchent à trouver une issue à leur conflit après que des combats ont fait des dizaines de morts et des centaines de blessés le long de leur frontière commune.

Le Pakistan accuse l'Afghanistan d'accueillir sur son sol des rebelles islamistes menant des attaques sur son propre territoire.

Les taliban rejettent ces accusations et affirment de leur côté que le Pakistan nourrit les tensions frontalières via de la désinformation et abrite lui-même des cellules de l'organisation Etat islamique menaçant la stabilité de l'Afghanistan, ce qu'Islamabad conteste.

(Reportage Mohammad Yunus Yawar à Kabul, Asif Shahzad à Islamabad, Mushtaq Ali à Peshawar et Menna Alaa El-Din au Cairo; rédigé par Asif Shahzad; version française Claude Chendjou)