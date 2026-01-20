A Copenhague, des casquettes "Make America Go Away" pour défier Donald Trump

L'iconique casquette rouge "MAGA" ("Make America Great Again") de Donald Trump a été détournée au Danemark en signe de défi au président américain, qui brûle d'annexer le Groenland : les couvre-chefs vendus par une boutique de Copenhague arborent désormais la sommation "Make America Go Away".

Outre "Faire partir l'Amérique", parodie de "Rendre sa grandeur à l'Amérique", des casquettes sont également barrées de la mention "Already Great", "Déjà Grand".

Michael, copropriétaire du magasin, a expliqué à Reuters que les casquettes étaient restées invendues pendant des mois avant de gagner rapidement en popularité avec les tensions autour du sort du Groenland, territoire autonome de l'Arctique appartenant au Royaume du Danemark.

"Nous n'en avons fabriquées qu'une centaine au départ", raconte-t-il. "Quand c'est devenu viral, c'est devenu très, très populaire".

Le propriétaire, Jesper Rabe Tonnesen, a conçu l'un des slogans des casquettes, "Nu det NUUK", un jeu de mots danois ressemblant à "Nu det nok", qui signifie "Maintenant ça suffit", mais qui remplace le "nok" par "Nuuk", la capitale du Groenland.

"Je me suis demandé comment communiquer facilement tout en marquant notre opposition", explique Jesper Rabe Tonnesen, ajoutant qu'il avait distribué 300 casquettes à vélo cargo lors d'une manifestation organisée samedi à Copenhague.

Des dizaines de milliers de personnes se sont rassemblées à Copenhague et à Nuuk durant le week-end en scandant "Le Groenland n'est pas à vendre" et en défilant vers les emprises diplomatiques américaines, beaucoup d'entre eux portant ces casquettes rouges.

Donald Trump affirme que le Groenland est vital pour la sécurité des États-Unis en raison de sa situation stratégique et de ses gisements de minerais, et il n'a pas exclu de recourir à la force pour prendre le contrôle de l'île. Ses menaces ont déclenché une crise diplomatique entre les alliés de l'Otan.

"Les gens ont envie de faire passer un message. Nous en avons assez, nous en avons assez, nous sommes tristes et fatigués", souligne Jesper Rabe Tonnesen.

(Reportage Tom Little à Copenhague, rédigé par Stine Jacobsen, Mara Vîlcu pour la version française, édité par Sophie Louet)