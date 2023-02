À 65 ans, on peut encore espérer vivre 'en bonne santé' entre 11 et 13 ans

La France se situe au dixième rang des pays de l'Union européenne pour le nombre d'années en 'bonne santé' après 65 ans.

( AFP / VALERY HACHE )

L'espérance de vie en 'bonne santé' augmente en France, selon des statistiques publiées jeudi 23 février par la Drees à partir de données de 2021. À 65 ans, un homme peut espérer vivre encore 11,3 ans sans être limité dans les activités de la vie quotidienne, et une femme 12,6 ans.

En France, rappelle la Drees (Direction des études et des statistiques des ministères sociaux), "l'espérance de vie à la naissance s'allonge régulièrement mais ces années ne sont pas toutes nécessairement vécues 'en bonne santé'" . C'est pourquoi cette direction publie depuis 2018 un indicateur qui mesure l'espérance de vie en bonne santé.

Cette espérance de vie sans incapacité a augmenté depuis 2008, de deux ans et 8 mois pour les hommes et de 2 ans et 7 mois pour les femmes , souligne la Drees. Parmi les années restant à vivre à 65 ans, la part de celles qui seront vécues sans incapacité est passée de 47,7% à 59,3% entre 2008 et 2021 pour les hommes. Pour les femmes, elle est passée de 44,7% à 54,4%.

En 2020, année la plus récente pour laquelle ces données sont disponibles pour tous les pays européens, la France se situait au dixième rang des pays de l'Union européenne à 27 membres, avec un niveau au-dessus de la moyenne européenne (+ 8 mois). Pour les femmes, la France se situe au cinquième rang, au-dessus de la moyenne européenne (+1 an et 8 mois).