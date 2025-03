79 pièces d'or volées en France ont été interceptées en Russie

Des pièces d'or sont exposées sur une table au Comptoir National de l'Or à Paris. ( AFP / BERTRAND GUAY )

Selon le Kremlin, il s'agit de "rares exemplaires antiques fabriqués entre I et V siècles de notre ère".

"Une collection d'anciennes pièces d'or volée en France" a été saisie après une tentative de la vendre sur le marché moscovite d'antiquités, a indiqué dans un communiqué le ministère russe de l'Intérieur.

Lors de vérifications, il a été établi que le nom et le descriptif des pièces d'or ressemblaient à ceux des objets qui " avaient été gardés au musée Saint-Rémi à Reims ", avant d'être volés, selon la même source.

Contacté par les autorités russes, Interpol a confirmé qu'il s'agissait bien des " rares exemplaires antiques fabriqués entre I et V siècles de notre ère ", qui avaient été volés, explique le communiqué, sans préciser la date du vol, ni celle de la saisie.

Des pièces d'or d'une valeur de 607.200 euros

Après avoir reçu des photos et un descriptif détaillé de ces objets volés, la police russe a mené de perquisitions dans une boutique d'antiquité à Moscou et chez plusieurs collectionneurs, en saisissant 79 pièces dont la valeur est estimée "approximativement à plus de 55 millions de roubles (environ 607.200 euros au taux de change actuel), ajoute-t-il.

" Le retour de la collection vers le lieu de son exposition permanente en France est en train d'être réglé ", souligne le ministère russe de l'Intérieur. Selon le communiqué, un gardien du musée Saint-Rémi a été condamné dans le cadre d'un procès pour vol de ces objets précieux, mais ces derniers n'ont été retrouvés que maintenant.