6 pièges à éviter lorsque l’on investit dans les cryptomonnaies

Shutterstock

Découvrez les erreurs les plus fréquentes à éviter quand on débute en cryptomonnaies, et apprenez à investir sereinement sans tomber dans les pièges classiques.

Elles font parler d’elles partout, des réseaux sociaux aux dîners entre copines. Les cryptomonnaies intriguent, séduisent, parfois inquiètent. Investir dedans peut sembler audacieux, mais c’est aussi une façon de s’approprier les codes d’un univers longtemps réservé à quelques initiés. Et si on osait s’y intéresser ? Avant de sauter le pas, autant connaître les pièges dans lesquels tombent la plupart des débutantes.

1 – Croire aux gains faciles

C’est un piège qui revient souvent. Celui de penser qu’on va multiplier son argent en un claquement de doigt. Les jolies promesses ne manquent pas, surtout quand certaines monnaies numériques s’envolent en flèche. Mais derrière les success stories , il y a aussi des histoires de pertes brutales, souvent passées sous silence. Dans cet univers très instable, les mouvements sont rapides, parfois imprévisibles. Plutôt que de rêver gros, mieux vaut avancer à petits pas, en se fixant un budget raisonnable.

2 – Se lancer sans plan

Acheter un peu de crypto “juste pour tester” n’est pas forcément une mauvaise idée. Mais sans savoir ce qu’on cherche à faire, cela peut vite tourner à la confusion. Avoir un cap, même simple, permet de mieux gérer ses émotions. On peut décider d’investir pour diversifier son épargne, pour découvrir un secteur en plein essor, ou pour se constituer une petite réserve. Ce qui compte, c’est de définir son intention, ses limites, et ce qu’on est prête à perdre. Rien ne presse.

3 – Négliger la sécurité

Dans le monde des cryptomonnaies, il n’y a pas de bouton “mot de passe oublié” comme sur un compte Instagram. Perdre ses accès ou se faire pirater, ça arrive – et les conséquences peuvent être irréversibles. Il faut prendre l’habitude de bien protéger ses identifiants, d’activer les sécurités disponibles, et de ne jamais transmettre ses informations, même à quelqu’un qui semble très convaincant. On peut aussi utiliser des supports physiques pour conserver ses cryptos, comme une sorte de trousseau numérique ultra-sécurisé.

4 – Faire confiance les yeux fermés

On vous propose d’acheter une nouvelle crypto ultra prometteuse ? Un message privé vante une opportunité unique ? Si ça semble trop beau pour être vrai, c’est peut-être le cas. Mieux vaut toujours prendre un temps de recul. On vérifie la fiabilité de la plateforme, on évite les applications sorties de nulle part, et surtout, on ne donne jamais l’accès à son ordinateur ou son téléphone à quelqu’un sous prétexte d’être “aidée”. La prudence, dans ce milieu, c’est la meilleure alliée.

5 – Accumuler les projets sans comprendre

Certaines pensent limiter les risques en achetant “un peu de tout”, comme si la quantité allait les protéger. En réalité, suivre une multitude de cryptos qu’on ne comprend pas est un vrai casse-tête. Et cela complique la prise de décision au moindre mouvement de marché. Mieux vaut s’intéresser à quelques projets, bien choisis, sur lesquels on prend le temps de se renseigner. Moins, mais mieux, en somme.

6 – Oublier les questions fiscales

On n’y pense pas toujours au début, mais les cryptomonnaies ne sont pas en dehors des règles du jeu. Selon les cas, des déclarations peuvent être nécessaires. Ne pas s’y préparer peut compliquer les choses en fin d’année. Il est conseillé de garder une trace de ses transactions et de demander conseil à un professionnel si besoin. Ce n’est pas le plus glamour, mais ça fait partie des bonnes pratiques pour investir l’esprit léger.

Investir sans stress, c’est possible

Les cryptos ne sont ni une baguette magique ni un piège infernal. C’est un univers en mouvement, qui peut s’avérer enrichissant si on avance avec curiosité et bon sens. En évitant ces quelques erreurs courantes, vous pourrez découvrir ce nouveau terrain de jeu financier sans perdre le contrôle. Et qui sait ? Peut-être y prendre goût, tout simplement.