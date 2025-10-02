6 000 échantillons analysés par jour : immersion au cœur du laboratoire du futur

Du sang, de l'urine, des bouts d'os, des tissus mous… Tout ce qui se prélève et s'analyse arrive désormais chaque matin au rez-de-chaussée du Site unique de biologie (SUB) du CHU de Montpellier, en tube ou dans de petits paquets. « Bonjour, ceux-là, tu peux les poser dans ce bac. » Vahitua, technicien de laboratoire, accueille Sandra, coursière, qui vient déposer son premier lot d'échantillons de la journée. Il est 9 heures, et la folle sarabande automatisée des tubes va bientôt battre son plein.

Nous sommes au premier niveau d'un bâtiment flambant neuf qui en compte six, récemment ouvert derrière l'hôpital Arnaud-de-Villeneuve, et c'est ici que toutes les analyses du CHU sont désormais effectuées par une équipe de 400 praticiens et techniciens. Sans compter celles adressées par des hôpitaux de l'est de l'Occitanie, et d'autres plus lointains. « Nous avions auparavant 18 laboratoires dispersés sur 18 sites différents », raconte Laurence Lachaud, cheffe du pôle de biologie-pathologie du CHU.

Désormais, tout converge ici, depuis les différents sites de l'hôpital, éparpillés sur un rayon de trois kilomètres et demi : vers ces bacs de plastique où 6 000 échantillons sont déversés chaque jour par une petite armée de coursiers. Pierre, un jeune technicien, se saisit d'un bac puis inspecte un à un les échantillons, assis à son poste de travail. « Je vérifie que les bonnes étiquettes soient collées sur les