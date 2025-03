« 500 euros minimum » : la nouvelle épargne pour financer la défense militaire se précise

L'idée était sur la table depuis quelques semaines, elle est désormais officielle. Sur TF1, ce jeudi 20 mars, le ministre de l'Économie, Éric Lombard, a annoncé le lancement d'un produit d'épargne pour investir dans la défense. Sur une base minimum de 500 euros, « vous pourrez devenir indirectement actionnaire des entreprises du secteur de la défense », précise-t-il.

Il a expliqué que cela se ferait, sur « une base volontaire », par l'intermédiaire de BPI France mais que « les grands réseaux bancaires, d'assurance, vont mettre à disposition des fonds privés ». Bien évidemment, précise-t-il, « ce n'est pas comme le livret A, de l'argent qu'on peut placer et reprendre deux mois après ». Cette épargne s'adresse en particulier à ceux qui ont « un peu d'épargne sur le long terme ».

« C'est très important d'associer l'ensemble des Françaises et des Français », a-t-il souligné, arguant que « c'est une bonne et une mauvaise nouvelle, mais nous devrons, dans la durée, augmenter notre effort de défense nationale ». Emmanuel Macron avait déjà annoncé devoir « réinvestir encore plus, Français et Européens, pour renforcer notre défense et notre sécurité ».

Il s'était dit prêt à passer de 2,1 % du PIB actuellement dédié aux dépenses militaires à 5 %. L'idée de faire appel à l'épargne des Français avait déjà été évoquée de longue date.