40 % des salariés qui devraient télétravailler vont au bureau

Cela fait maintenant quatre semaines que la France s'est reconfinée. Si les commerces rouvrent leurs portes aujourd'hui, rien ne change, dans la doctrine gouvernementale, au sujet du télétravail. Lors de son intervention le 26 novembre, le Premier ministre Jean Castex l'a réaffirmé avec force : « Le télétravail restera la règle et devra être le plus massif possible. » Élisabeth Borne, la ministre du Travail, n'avait cessé de le répéter sur tous les tons, depuis début novembre : « En matière de télétravail, je le rappelle, la règle qui s'applique désormais est la suivante : ceux dont les tâches peuvent être entièrement réalisées à distance doivent télétravailler cinq jours sur cinq. »

Voici le bilan chiffré au terme d'un mois de reconfinement. Pour la quatrième semaine, le télétravail total n'est toujours pas la norme : 22 % des salariés français sont en télétravail total, 40 % sont au bureau toute la semaine et 21 % s'y rendent quelques jours par semaine (le reste des salariés étant en chômage partiel). Évidemment, tous les salariés ne sont pas égaux devant le télétravail : selon les chiffres d'Happydemics, seul un tiers des salariés disent pouvoir exercer leur activité en télétravail à 100 %. Les cadres estiment plus souvent pouvoir travailler à distance - 76 % partiellement ou totalement à l'inverse des employés non-cadres, qui sont 59 % à estimer devoir se rendre sur leur lieu de

