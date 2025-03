30 milliards à trouver pour la défense? Un "effort" d'un point de PIB n'est pas "hors de portée", selon le gouvernement

"Nous ne sacrifierons pas notre souveraineté budgétaire pour financer notre souveraineté militaire", a toutefois assuré la porte-parole du gouvernement.

Comment financer la montée en charge du financement de la défense? La porte-parole du gouvernement Sophie Primas a jugé mercredi 12 mars qu'un "effort" budgétaire d'un point de produit intérieur brut (PIB) pour financer les dépenses militaires supplémentaires, soit environ 30 milliards d'euros, n'est pas "hors de portée".

"L'effort que nous allons demander, c'est à dire de passer de 2 à 3% du PIB pour les dépenses militaires et de défense, c'est un point de PIB quand la dépense publique c'est 56% du PIB" , a-t-elle déclaré à l'issue du Conseil des ministres.

"Cet effort, il est important en milliards (un point de PIB représente environ 30 milliards d'euros, ndlr) mais il n'est pas hors de portée", a-t-elle jugé.

Elle a réaffirmé que l'exécutif excluait une hausse des impôts ou une aggravation du déficit pour financer ces dépenses supplémentaires qui passeront donc par des économies dans d'autres secteurs.

"Soyons assez clairs: pas d'objectif d'augmenter les impôts, ni bien sûr d'accroître le déficit. Nous ne sacrifierons pas notre souveraineté budgétaire pour financer notre souveraineté militaire", a-t-elle répété.

100 milliards d'euros par an, le "poids de forme idéal pour les armées françaises", selon Lecornu

"C'est donc une question de choix budgétaire et d'efficacité de la dépense publique qui se pose à nous collectivement", a-t-elle insisté.

Le budget de la défense a déjà presque doublé depuis 2017 pour atteindre 50 milliards d'euros en 2025. En 2030, il devait atteindre 67 milliards d'euros, selon la loi de programmation militaire, mais "avec la menace qui se précise, nous devons encore aller plus loin et plus vite", a-t-elle souligné. Dans un entretien à La Tribune, le ministre des Armées a proposé dimanche de revoir cette trajectoire budgétaire pour la porter "autour de 100 milliards d'euros par an", qu'il qualifie de "poids de forme idéal pour les armées françaises". "L'objectif souvent cité dans les médias d'atteindre les 5% de PIB nous amènerait à 140-150 milliards d'euros de budget annuel (pour la défense). J'adorerais que ce seuil soit atteint mais ce ne serait pas raisonnable", a commenté Sébastien Lecornu.