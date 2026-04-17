1er-Mai : il "est utile d'avoir des boulangeries ouvertes", reconnaît Sophie Binet, qui demande tout de même que la proprosition de loi soit "enterrée"

La proposition de loi Attal -repoussée- était une "catastrophe" et "ouvrait tous azimuts la possibilité de travailler le 1er-Mai".

( AFP / LUDOVIC MARIN )

Les boulangeries, oui, mais pas les fleuristes. La patronne de la CGT, Sophie Binet, reconnaît qu'il "est utile d'avoir des boulangeries ouvertes le 1er-Mai" mais refuse de voir cette possibilité étendue à d'autres secteurs, alors qu' une décision sur ce sujet a été repoussée sine die par le Premier ministre .

Sophie Binet juge "très important" que la proposition de loi Attal "soit enterrée" . C'"était une catastrophe", selon elle. "Elle ouvrait tous azimuts la possibilité de travailler le 1er-Mai pour la grande distribution, l'industrie agroalimentaire, le secteur culturel..."

Ce texte, soutenu par le parti macroniste Renaissance, la droite et l'extrême droite, proposait d'autoriser explicitement les commerçants alimentaires, les fleuristes et les établissements culturels à employer des salariés le 1er-Mai.

"Les fleuristes, c'est quand même une autre histoire !"

La mesure a reçu une forte opposition des syndicats et des partis de gauche, amenant le Premier ministre Sébastien Lecornu à la repousser sine die. Sébastien Lecornu avait toutefois promis mercredi devant le Sénat "une solution" pour les artisans boulangers, sans détailler lesquelles.

"Nous reconnaissons qu'il est utile d'avoir des boulangeries ouvertes le 1er-Mai", souligne Sophie Binet.

"Les fleuristes, c'est quand même une autre histoire ! La vie économique et sociale peut tourner sans eux" , poursuit-elle. "Si les artisans fleuristes peuvent travailler le 1er Mai, il n'y a pas de motif d’ordre public qui nécessite de faire travailler les salariés ce jour-là. La vie économique et sociale peut tourner sans eux", argumente-t-elle.

Des annonces du gouvernement sont attendues vendredi vers 14H00, après un entretien entre le Premier ministre et des représentants des boulangers et des artisans-fleuristes.